Cảnh khu “biệt thự” của đại úy công an bị tháo dỡ tan hoang

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Khu “biệt thự” choáng ngợp xây dựng trái phép trong khuôn viên hơn 5.000 m2 của đại úy công an ở Thanh Hóa đã bị buộc tháo dỡ gần hết, duy nhất chỉ còn căn nhà chính là đang còn tương đối nguyên vẹn.

Sáng ngày 9-5, một lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết hầu hết các hạng mục công trình trong khu "biệt thự" của đại úy Phạm Văn Công (xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc) xây dựng trái phép đã được cho tháo dỡ. "Hiện chúng tôi đang tiếp tục yêu cầu chủ nhà tiếp tục tháo dỡ những hạng mục xây dựng trái phép, không đúng và làm rõ căn nhà xây chính để đưa ra hướng xử lý"- vị lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc nói.

Khu biệt thự sai phép của đại úy công an đang được cho tháo dỡ nhiều hạng mục vi phạm

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều ngày 8-5, tất cả các hạng mục xây dựng trái phép trong khu đất rộng 5.115 m2 được UBND huyện Vĩnh Lộc làm rõ đều đang được tháo dỡ, đập bỏ.

Cụ thể, cổng và tường bao phía giáp Quốc lộ 217 đã được đập bỏ do vi phạm hành lang an toàn giao thông, mái che bể bơi, hòn non bộ, cây xanh… cũng đã được chủ nhà cho tháo dỡ. Theo quan sát, chỉ còn căn nhà chính là vẫn còn nguyên vẹn.

Nhìn cảnh tượng ngôi nhà bị phá tan hoang và hình ảnh choáng ngợp của khu "biệt thự" khi mới hoàn thành khiến nhiều người bàn tán. Ông Nguyễn Văn Công, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Lộc, nói: "Việc tháo dỡ công trình trái phép cũng gây thiệt hại lớn về tiền của cho chủ nhà, tuy nhiên xây dựng không đúng thì phải chấp nhận".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, dù được UBND huyện Vĩnh Lộc cho thuê 523 m2 để kinh doanh thu mua nông sản và buôn bán vật tư nông nghiệp nhưng ông Phạm Văn Công, đại úy Công an huyện Vĩnh Lộc, đã cho xây nhà cửa, hồ bơi, sân vườn, hòn non bộ… trông giống như một khu biệt thự hoành tránh, khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Sau khi báo chí vào cuộc, UBND huyện Vĩnh Lộc đã vào cuộc xác minh làm rõ và bước đầu đã xác định được khu "biệt thự" của đại úy công an xây dựng có nhiều vi phạm như xây không đúng với hợp đồng xin thuê 523 m2 làm khu thu mua nông sản; xây lấn chiếm 4.592 m2 đất xin chuyển đổi sang trồng cây lâu năm nhưng chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý.

Việc tháo dỡ hàng loạt các hạng mục trái phép trong khu "biệt phủ" mới hoàn thành khiến nhiều người tiếc, tuy nhiên đây cũng là một bài học cho những người thực thi pháp luật nhưng lại vi phạm luật.

Một số hình ảnh về khu "biệt thự" trước và sau khi buộc phải tháo dỡ của đại úy công an ở Thanh Hóa:

Hình ảnh căn biệt thử trước và sau khi khu "biệt thự" được cho tháo dỡ

Cổng trước và sau khi bị tháo dỡ, đập bỏ

Tường rào trước khi đập bỏ...

...và sau khi được cho đập bỏ do vi phạm hành lang an toàn Quốc lộ 217

Bể bơi đã được cho tháo dỡ phần mái

Hình ảnh bể bơi đẹp lung linh trước đó

Khu non bộ trước và sau khi được tháo dỡ đập bỏ