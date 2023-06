Cận cảnh công viên rộng gần 30.000 m2 vừa bị chấm dứt hoạt động

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 231 về việc chấm dứt hoạt động đối với dự án đầu tư "Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ gần 30.000 m2 tại số 151, 153 phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội".

Theo đó, đây là dự án Tổ hợp công viên giải trí và phụ trợ Hello Kitty (tên thương mại là Sanrio Hello Kitty World Hanoi) rộng gần 30.000 m2 do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội là chủ đầu tư.

Mảnh đất để triển khai dự án Công viên vui chơi giải trí Hello Kitty được đánh giá có vị trị đắc địa tại Thủ đô. Các hạng mục giải trí của công viên Hello Kitty cũng rất đa dạng, gồm: Các trò chơi giải trí, điểm tham quan, chương trình diễu hành, nhà hát...

Trước đó, vào năm 2018, TP Hà Nội đã duyệt quy hoạch dự án với 8 tầng, mật độ xây dựng 80%, dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Sau 5 năm, đến nay khu đất này vẫn được quây tôn kín mít, cổng ra vào khóa trái.

Phía bên trong khu đất, cây cỏ mọc rậm rạp, um tùm.

Vỉa hè bên ngoài chất đầy vật liệu xây dựng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, lý do chấm dứt hoạt động dự án là nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm. Đồng thời, doanh nghiệp cũng không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong 6 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.

Đồng thời, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Sanrio Hello Kitty World Hanoi là dự án công viên giải trí trong nhà thương hiệu quốc tế đầu tiên tại Việt Nam nhưng bị chấm dứt hoạt động.

