Cận cảnh 3 khu nhà cách ly gần 9.000 người ở Hà Nội

Thứ Sáu, ngày 20/03/2020 00:30 AM (GMT+7)

Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội và khu nhà ở cho sinh viên tại phường Mỹ Đình II là 3 nơi ở mới dành cho khoảng 9.000 người thuộc diện cách ly tập trung vì dịch Covid-19 tại Hà Nội trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập khu cách ly tập trung tại khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) để phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Khu ký túc xá được sử dụng cho mục đích tổ chức cách ly cho người về từ vùng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Được biết, khu cách ly này có 252 phòng, đáp ứng quy mô lưu trú cho hàng nghìn người. Với 19 tầng của toà nhà, thành phố Hà Nội quyết định sử dụng tầng 1 làm khu vực nấu ăn, các tầng 2-3 là nơi làm việc của các lực lượng, còn từ tầng 4-19 sử dụng làm nơi cách ly tập trung.

Tại nơi cách ly tập trung được bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác y tế và dụng cụ cá nhân cung cấp cho người cách ly. Thời gian tiếp nhận các trường hợp vào cách ly tại đây bắt đầu từ ngày 19/3, cho đến khi kết thúc dịch.

Đại uý Đinh Văn Cường - Trưởng Công an phường Hoàng Liệt cho biết, khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp dự kiến sẽ tiếp đón, cách ly 4.000 người từ các nước có dịch Covid-19 đến Việt Nam.

Trưởng Công an phường Hoàng Liệt khẳng định, những người trong khu cách ly đã được đáp ứng đầy đủ những nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt. Chính vì thế, người dân an tâm, không cần phải tiếp tế thêm đồ dùng.

Đến trưa 19/3, số người đã đến khu nhà ở trên để cách ly là hơn 200 người. Trong đó, có 14 người nước ngoài tới Việt Nam, còn lại là người Việt Nam sinh sống tại các nước có dịch Covid-19 về nước.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, an ninh trật tự tại khu cách ly, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp Công an quận Hoàng Mai, lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ tổ dân phố phường Hoàng Liệt... lập gần 10 chốt chặn tại khu vực. Trong đó, lược lượng công an huy động 40 người, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố 40 người tham gia vào công tác đảm bảo an ninh.

Anh Hoàng Đức có con trai thuộc diện phải đi cách ly chia sẻ: "Việc đi cách ly là đương nhiên rồi, gia đình rất ủng hộ việc này vì lợi ích chung cửa cộng đồng. Tôi đến đây để đưa cho cháu thêm ít quần áo để mặc còn các nhu yếu phẩm khác trong này đã rất đầy đủ nên chúng tôi rất yên tâm".

Ghi nhận tại khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) có quy mô 800 chỗ lưu trú cho cách ly tập trung.

Khu này sẽ triển khai thực hiện tiếp nhận những người vào cách ly từ ngày 20/3, cho đến khi kết thúc dịch.

Có 70 người phục vụ cho khu cách ly gồm cán bộ đảm bảo an ninh, cán bộ điều hành, phục vụ, y tế. Người đến cách ly sẽ đảm bảo đủ giường, chăn, chiếu, dụng cụ phục vụ cá nhân.

Mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành để tiếp nhận người thuộc diện cách ly.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-UBND về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm).

Khu cách ly tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II có quy mô 4.800 chỗ lưu trú, sẽ tiếp nhận vào cách ly từ ngày 19/3, đến khi hết dịch Covid-19 cho khoảng 4.000 người. 3 tòa nhà được trưng dụng làm khu cách ly tập trung đều cao 21 tầng với tổng số 840 phòng. Hà Nội bố trí tầng 1 và 2 các tòa nhà dành cho cán bộ, nhân viên phục vụ (200 chỗ), còn từ tầng 3 đến tầng 21 làm khu cách ly tập trung.

