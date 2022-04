Cán bộ Sở Nội vụ thách thức người dân khi bị nhắc nhở đỗ xe ô tô

Sự việc một cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế đỗ xe chắn trước cửa nhà chị Phương và có lời lẽ thách thức xảy ra vào tối 16/4 tại tuyến đường thuộc phường Xuân Phú, TP Huế. Sau khi sự việc xảy ra, chị Phương đã gọi điện trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Chiều 17/4, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã yêu cầu ông Hà Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng Xây dựng chính quyền - Công tác thanh niên thuộc Sở viết bản tường trình liên quan đến sự việc người dân tố cán bộ này có hành vi đậu đỗ xe chắn ngang cửa ra vào nhà dân và có lời lẽ thách thức.

Trước đó, trên Facebook cá nhân Thu Phương đăng tải hình ảnh chiếc ôtô con của ông Dũng cùng với nội dung: “Xe này đậu trước nhà mình, mình điện thoại nhờ anh lái xe lùi lại, thay vì anh lùi lại thì anh lái xe thẳng vào nhà mình. Với lý do: lỡ sai rồi thì sai luôn, sai thêm chút cũng không sao. Còn chủ nhà thích chi thì anh chiều. Muốn báo Công an thì anh báo giúp, muốn đăng Hue-S (Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh Huế) thì anh thách luôn. Còn nói nếu mình làm thì anh sẽ mất công đi thăm nuôi mình”.....

Xe ôtô BKS 75A-113.xx đỗ chắn trước cửa nhà chị Phương.

Sau khi nội dung sự việc này đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút khá nhiều lượt chia sẻ, bình luận và hầu hết đều tỏ thái độ bức xúc.

Thay vì lùi xe sau khi chủ nhà phản ánh, tài xế lái chiếc ôtô hướng thẳng vào cửa nhà chị Phương.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào tối 16/4 tại tuyến đường thuộc phường Xuân Phú, TP Huế. Sau khi sự việc xảy ra, chị Phương đã gọi điện trình báo sự việc cho cơ quan Công an. Ngay sau đó, Công an phường Xuân Phú cùng các cơ quan liên quan đã đến hiện trường xử lý. Trong sáng 17/4, chị Phương cũng đã đến Công an phường trình bày đầy đủ nội dung sự việc để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế xác nhận, xe ôtô BKS 75A-113.xx là của ông Dũng và cán bộ này cũng trú ở phường Xuân Phú, nơi xảy ra sự việc. Tuy nhiên vẫn chưa rõ ông Dũng có phải là người điều khiển chiếc xe này vào thời điểm bị phản ánh hay không.

“Ngày mai họp cơ quan chúng tôi sẽ làm rõ sự việc. Nếu đúng như phản ánh của người dân thì rất ảnh hưởng đến hình ảnh người cán bộ, công chức cũng như cơ quan, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định”, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay.

