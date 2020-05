Cán bộ bị ném xuống hồ khi kiểm tra nhà không phép

Thứ Hai, ngày 11/05/2020 11:07 AM (GMT+7)

Khi đến kiểm tra công trình không phép, phó chủ tịch và cán bộ địa chính phường bị người của doanh nghiệp đánh, ném xuống hồ nước.

Ngày 10-5, một nguồn tin cho biết Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ để điều tra việc cán bộ phường bị tấn công khi kiểm tra công trình không phép ở phường Tràng Cát, quận Hải An.

Trước đó, Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Hùng Hải (Công ty Hùng Hải) do ông Phạm Văn Hùng làm giám đốc đã tự ý san lấp mặt bằng ở bãi sông Lạch Tray, trồng cây xanh, làm ao, đổ bê tông, xây dựng công trình nhà thép, đổ móng bê tông. Khi phát hiện, chiều 13-3, tổ công tác của UBND phường do ông Nguyễn Trọng Lượng (Phó Chủ tịch UBND phường) dẫn đầu cùng hai cán bộ địa chính đến kiểm tra.

Theo báo cáo của UBND phường Tràng Cát, khi thấy cán bộ phường kiểm tra, ông Phạm Văn Hùng cùng hai người tên Hải và An từ trong lán lao ra ném đá, khống chế ông Lượng. Người tên Hải tấn công ông Lượng và ông này đã vùng chạy lên đê với nhiều vết trầy xước, bầm tím trên mặt.

Công trình vi phạm trong khu đất đầm gần 3 ha nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Đ.HOÀNG

Nhóm này tiếp tục lao vào bóp cổ, khống chế ông Đào Văn Tú (công chức địa chính phường), ném ông này xuống hồ nước có nhiều cọc tre nhưng may mắn không bị cọc đâm trúng.

Sau gần hai tháng điều tra, Công an quận Hải An đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ để điều tra, khởi tố một bị can.

Về khu đầm đang bị san lấp, ông Nguyễn Trọng Lượng (Phó Chủ tịch UBND phường) cho biết: Khu đầm 10 ha nuôi trồng thủy sản thuộc Xí nghiệp khai thác tiềm năng Tràng Cát - Đình Vũ giao khoán cho một hộ dân từ năm 1989. Tuy nhiên, tới nay khu đầm đã được mua bán giấy tay cho nhiều chủ khác nhau, trong đó có ông Phạm Văn Hùng (Giám đốc Công ty Hùng Hải). Từ tháng 2-2020, Công ty Hùng Hải đã tổ chức san lấp, tôn tạo mặt bằng trên diện tích gần 3 ha.

Theo ông Lượng, khi phát hiện việc xây dựng không phép, phường đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp dừng các hoạt động xây dựng nhưng công ty vẫn làm ngơ, thậm chí ông bị đe dọa.

Sau khi ông và tổ công tác bị hành hung, ngày 15-4, UBND TP Hải Phòng đã có quyết định xử phạt Công ty Hùng Hải 180 triệu đồng, buộc doanh nghiệp này phải khôi phục tình trạng ban đầu.

Tuy nhiên, tới nay doanh nghiệp này vẫn chưa nộp phạt, cũng chưa thực hiện khắc phục hậu quả như yêu cầu của quyết định xử phạt. Theo ghi nhận, toàn bộ diện tích đất này đã được trồng cây khoanh vùng, làm đường dẫn từ đê vào khu đất. Một phần khu đất được quây tôn, dựng trụ cổng sắt. Bên trong có một số xe ben, máy xúc, một loạt công trình xây dựng trái phép kiểu khu sinh thái đang dần hình thành.

Ông Nguyễn Long Hưng, Chánh Văn phòng UBND quận Hải An, cho biết sau khi TP có quyết định xử phạt, Công ty Hùng Hải đã có đơn xin giảm mức phạt. Ông Hưng thừa nhận tới nay việc khắc phục hậu quả, dỡ bỏ công trình không phép, khôi phục nguyên trạng vẫn chưa được thực hiện. “Quận sẽ xử lý nghiêm theo quy định” - ông Hưng nói.

