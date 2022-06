Camera tàu hàng Thịnh Long 68 có hình ảnh va chạm tàu cá khiến 3 người chết

Kiểm tra thân tàu Thịnh Long 68 và hệ thống camera an ninh của tàu, bước đầu có ghi nhận hình ảnh về một vụ va chạm với một tàu cá...

Tối 7/6, tại Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (tỉnh Thừa Thiên Huế), đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An lấy lời khai của các thuyền viên trên tàu Thịnh Long 68.

Trước đó, Cục hàng hải Việt Nam sau khi nhận thông tin đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam... tiến hành giữ tàu chở hàng nói trên trên vùng biển Thừa Thiên Huế để điều tra vụ va chạm xảy ra vào khoảng 3h30 sáng 6/6 trên vùng biển Quảng Nam khiến 8 người trên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi rơi xuống biển, tàu cá bị chìm và 3 trong 8 người trên thiệt mạng.

Chiếc tàu hàng đang neo đậu tại Thừa Thiên Huế phục vụ công tác điều tra

Các thuyền viên trong ca trực trên tàu Thịnh Long 68 vào thời điểm trên khai nhận, trong thời gian khoảng hơn 3h ngày 6/6 có nghe tiếng va chạm mạnh của tàu. Tuy nhiên, do đêm tối nên không nắm rõ được thông tin cụ thể.

Trước đó, vào chiều cùng ngày (7/6), lực lượng chức năng đã kiểm tra thân tàu Thịnh Long 68 và các thiết bị hàng hải, hệ thống camera an ninh của tàu hàng trên. Bước đầu có ghi nhận hình ảnh về một vụ va chạm giữa tàu Thịnh Long 68 và một tàu cá chưa nhìn rõ số hiệu trên biển.

Hiện nay, các cơ quan chức năng hiện đang phối hợp để phân tích hình ảnh, sớm hoàn thành công tác điều tra theo quy định. Cơ quan chức năng thống nhất cho phép chủ tàu được bốc dỡ hàng hóa lên bờ và bố trí vị trí neo đậu an toàn cho tàu Thịnh Long 68 để phục vụ cho công tác điều tra.

Ông Đinh Quang Đăng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết, tàu Thịnh Long 68 do ông Bùi Văn Long (SN 1966, quê tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng, chở 1.500 tấn cao lanh từ tỉnh Đồng Nai về cảng Thuận An (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trong số 8 ngư dân trên tàu cá, có 5 ngư dân được cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, Báo Giao thông có thông tin, vào khoảng 3h30 ngày 6/6, tàu cá số hiệu QNg-91426TS của ông Trần Văn Công (47 tuổi, ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, khi đang di chuyển đến vị trí 15,47 độ vĩ Bắc, 108,32 độ kinh Đông, cách bờ biển xã Bình Dương (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) khoảng 7 hải lý về hướng Đông va chạm với một tàu khác chưa rõ số hiệu. Cú va chạm khiến tàu cá của ông Công lật, rồi chìm xuống nước.

Vụ va chạm khiến 8 người trên tàu QNg 91426 TS bị rơi xuống biển, tàu cá bị chìm.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện cơ động đến hiện trường, phối hợp với người dân địa phương triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Đến 10 giờ ngày 6/6, lực lượng Biên phòng và người dân địa phương đã cứu được 5 người và tìm được thi thể của 3 người còn lại.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/camera-tau-hang-thinh-long-68-co-hinh-anh-va-cham-tau-ca-khien-3-nguoi-chet-d555087.html