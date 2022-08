Sở GTVT tỉnh Gia Lai nói gì về "bao đậu" GPLX A1 giá 1,3 triệu?

Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết đã yêu cầu báo cáo xác minh làm rõ việc "bao đậu" trong sát hạch GPLX giá 1,3 triệu đồng tại huyện Chư Prông.

Ngày 11/8, trao đổi với Báo Giao thông, Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết đang tiếp tục kiểm tra việc báo chí phản ánh việc “bao đậu” lý thuyết thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 tại huyện Chư Prông.

Trụ sở Trung tâm Sát hạch GPLX loại 3 tại Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông.

Theo Sở GTVT trong đợt sát hạch GPLX tại cơ sở Trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông có 81 học viên tham gia. Kết quả, Tổ sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đã công nhận 61 thí sinh đạt, (tỷ lệ 75,3%).

Ông Trần Đình Sơn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết, qua nắm bắt thông tin trên báo chí, Sở đã tiến hành kiểm tra kết quả từ năm 2020 đến nay để kịp thời phân tích sự việc.

"Đối với kết quả sát hạch GPLX hạng A1 tại huyện Chư Prông hôm nay (11/8) cho thấy kết quả này không cao so với các đợt sát hạch khác trong những năm qua. Tỉ lệ kết quả sát hạch GPLX hạng A1 tại Gia Lai trong các năm qua tính trung bình trên 70%", ông Sơn nói và cho biết thêm: "Gia Lai là một trong những tỉnh có tỉ lệ “đậu” sát hạch GPLX thấp so với cả nước do công tác sát hạch GPLX làm rất nghiêm. Hiện, vụ việc vẫn được Sở theo dõi và yêu cầu các đơn vị báo cáo để làm rõ vụ việc”.

Liên quan vụ việc trên, trao đổi với Báo Giao thông, ông Đoàn Đức Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ô tô tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đã nắm bắt vụ việc qua phản ánh của báo chí. Ban đầu, đơn vị đã triển khai việc kiểm tra nội bộ của công ty. Cụ thể là yêu cầu các nhân viên có liên quan để báo cáo, giải trình toàn bộ vụ việc để làm rõ có hay không dấu hiệu tiêu cực”.

"Việc liên kết với Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên chúng tôi cử nhân viên phối hợp với đơn vị này. Do địa bàn ở xa và không phải là nhân viên trực tiếp của đơn vị nên đơn vị không thể quản lý được.

Xảy ra vụ việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp không chỉ về hình ảnh của đơn vị mà còn ảnh hưởng chung đến ngành GTVT”, ông Hùng nói đồng thời cho biết, sẽ rà soát, đánh giá lại quá trình phối hợp của công ty với Trung tâm ở Chư Prông. Với tinh thần trách nhiệm cao chúng tôi sẽ có những hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với cá nhân nếu phát hiện xảy ra tiêu cực.

Cũng theo ông Hùng, với mục tiêu truyền thụ kiến thức để người dân được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, Luật Giao thông đường bộ để khi tham gia giao thông an toàn. Chúng tôi đặt mục tiêu không phải vì để người dân có GPLX mà vấn đề ATGT đặt lên hàng đầu. Vì vậy việc "con sâu làm rầu nồi canh" sẽ phải được xử lý nghiêm và sẽ thông tin đến Báo Giao thông khi có kết quả.

Trước đó, Báo Giao thông đăng tải bài viết "Liên kết đào tạo GPLX, "bao đậu" lý thuyết A1 giá 1,3 triệu". Vụ việc được phản ánh liên quan đến việc Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe - Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải ô tô tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: số 31 Chu Văn An, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông (Gia Lai) tổ chức tuyển học viên đào tạo GPLX tại huyện Chư Prông.

Qua xác minh của Báo Giao thông phát hiện có dấu hiệu tiêu cực của một số giáo viên, nhân viên tại Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông. Cụ thể, có trường hợp giáo viên đặt vấn đề hỗ trợ để đậu lý thuyết thi sát hạch GPLX mô tô hạng A1 với giá 1,3 triệu đồng.

