Cách ly người về quê miền Tây: Mỗi địa phương một kiểu

Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 08:47 AM (GMT+7)

Lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL lý giải việc áp dụng thời gian, đối tượng cách ly với người về quê khác với hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngày 6-10, Bộ Y tế có Công văn 8399 hướng dẫn các tỉnh, thành về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Tuy nhiên, khi thực hiện, các địa phương vùng ĐBSCL vận dụng khác nhau về việc cách ly y tế với người về quê.

Nơi quán triệt theo “khung” của Bộ Y tế

TP Cần Thơ xây dựng kế hoạch chi tiết việc tiếp nhận người dân Cần Thơ trở về từ vùng dịch, kèm theo là các chính sách hỗ trợ và thực hiện tương đối tốt.

Một số địa phương áp dụng cách ly tập trung với người dân về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Các địa phương vẫn có thể linh hoạt cách thức thực hiện tùy vào đặc thù và điều kiện mà địa phương có, tất cả đều hướng đến việc làm sao kiểm soát dịch tốt nhất. Một lãnh đạo Bộ Y tế nói vào chiều 7-10

Theo ghi nhận, tại các chốt cửa ngõ TP Cần Thơ, mọi người dân trở về đều được kiểm tra y tế, giấy tờ tùy thân, chứng nhận tiêm vaccine để phân loại, cách ly phù hợp, đúng với hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo đó, với người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, Cần Thơ sẽ áp dụng biện pháp cách ly tập trung; với người đã tiêm hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thì hướng dẫn để thực hiện cách ly tại nhà.

TP Cần Thơ cũng đã kích hoạt 37 khu cách ly tập trung; tăng cường hệ thống điều trị (ba tầng điều trị) và tiếp tục khảo sát, thành lập thêm các khu cách ly y tế tập trung.

Tương tự, tại An Giang, chiều 7-10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: Tỉnh thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn 8399 của Bộ Y tế. “Quan điểm của tỉnh là tất cả đều được tiếp đón chu đáo và đảm bảo an toàn sức khỏe, cũng như được chăm lo đời sống để người dân an tâm” - ông nói.

Trong những ngày qua, An Giang đã tiếp nhận 42.000 người dân về quê.

Chỗ vận dụng gắn thực tế của địa phương

Tuy nhiên, một số nơi lại cho cách ly tập trung với tất cả người về địa phương hoặc cho cách ly “nghiêm ngặt” hơn so với hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chiều 7-10, lý giải về sự khác biệt này, nhiều lãnh đạo các tỉnh ở ĐBSCL giải thích là địa phương đã có kế hoạch đón người tự về trước khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và địa phương chậm ra văn bản thay thế.

Ví dụ, Hậu Giang đưa đi cách ly tập trung tất cả người tự về. Theo ông Đồng Hoàng Dũng, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Hậu Giang, hiện tổ giúp việc đang nghiên cứu soạn thảo văn bản theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc cho bà con cách ly tại nhà khi trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh thông qua sẽ triển khai để giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung.

Tương tự, Bạc Liêu dự kiến hôm nay (8-10) sẽ có văn bản thay cho phương án cách ly đã thực hiện trước đó, theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Riêng Kiên Giang thì đã cho cách ly y tế tại nhà trước khi Bộ Y tế có công văn hướng dẫn.

Riêng Cà Mau, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Cà Mau, cho biết về cơ bản, tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, diễn biến dịch ở địa phương còn phức tạp, một số ổ dịch vẫn còn, có trường hợp điều trị xong nhưng khi về nhà tự cách ly thêm 10 ngày thì tái nhiễm. “Vì vậy, với người đủ điều kiện được cách ly tại nhà (đã tiêm vaccine, đã khỏi bệnh), tỉnh cho cách ly tại nhà 14 ngày và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo…” - ông Thánh nói.

Cũng theo ông Thánh, lẽ ra Cà Mau đã nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 19 từ ngày 4-10 nhưng phải hoãn, tiếp tục áp dụng Chỉ thị 15 có tăng cường. “Khi vận dụng hướng dẫn của bộ, tỉnh cân nhắc, thận trọng và căn cứ thực tế đưa ra thời hạn cách ly để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn cho cộng đồng” - ông Thánh lý giải.

Ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết sở đang tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phương án cách ly đối với các công dân từ địa phương khác về trên tinh thần công văn của Bộ Y tế. Hiện tỉnh đã tiếp nhận hơn 5.000 công dân từ các địa phương về Vĩnh Long, trong đó có 30 ca dương tính với COVID-19.

Bộ Y tế đưa ra khung cách ly với người về quê Theo Công văn 8399/BYT-MT ngày 6-10 của Bộ Y tế, các địa phương tiếp nhận, thực hiện cách ly với người về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An như sau: Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng sáu tháng thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong bảy ngày, luôn thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất; nếu có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế. Với những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 (một liều - PV): Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong bảy ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương. Với người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19: Thực hiện cách ly 14 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14.

