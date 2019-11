“Cà phê đường tàu” tái xuất nhộn nhịp “phố nhà Dầu”

“Bộ GTVT luôn ủng hộ các hộ dân kinh doanh phát triển du lịch và bảo đảm đời sống người dân, nhưng phải đảm bảo trật tự an ninh, an toàn cho du khách, an toàn chạy tàu theo đúng quy định của pháp luật, nhất là trong khu vực hành lang, an toàn đường sắt nội đô TP Hà Nội. Vì vậy, việc di dời, tái định cư đối với các hộ dân sống trong khu vực hành lang an toàn đường sắt là yêu cầu cấp thiết”.(Trích văn bản của Bộ GTVT gửi ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng)”.