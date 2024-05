Bỗng dưng bị đổ xà bần trước nhà, "méc" lên phường, bị đổ tiếp lần 2

Đổ xà bần trước cửa nhà người khác bị xử lý ra sao? Điểm e khoản 4 Điều 7 Nghị định 144/2021 về xử phạt hành chính lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội quy định: Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Đổ, ném chất thải, chất bẩn, hóa chất, gạch, đất, đá, cát hoặc vật khác vào nhà ở, nơi ở, vào người, đồ vật, tài sản của người khác, vào trụ sở cơ quan, tổ chức, nơi làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh, mục tiêu, vọng gác bảo vệ mục tiêu. Do đó, cá nhân có hành vi đổ xà bần trước cửa nhà người khác sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng, trường hợp là tổ chức vi phạm thì mức phạt gấp đôi. Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM