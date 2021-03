Bộ trưởng Tô Lâm cùng 3 tướng lĩnh, sĩ quan công an được giới thiệu ứng cử đại biểu QH

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021 00:30 AM (GMT+7)

Bốn người được Bộ Công an giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; hai Thứ trưởng là Trung tướng Trần Quốc Tỏ và Thiếu tướng Lê Tấn Tới; cùng Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

Ngày 5-3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thông qua danh sách 4 người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, gồm: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (được giới thiệu theo cơ cấu của Chính phủ); Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (cơ cấu ĐBQH chuyên trách ở Trung ương).

Các đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại hội nghị - Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Sau khi nghe Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thư ký hội nghị thông qua tiểu sử tóm tắt đối với từng người ứng cử, hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách 4 người nêu trên.

Bằng hình thức giơ tay, tại hội nghị, đại biểu cử tri Bộ Công an đã bày tỏ nhất trí cao, tán thành tuyệt đối, nhất trí tín nhiệm giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Đại tá Vũ Huy Khánh để ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tiếp đó, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Sau khi Thượng tướng Lê Quý Vương chủ trì hội nghị giới thiệu danh sách 4 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, hội nghị đã thảo luận và biểu thị sự tán thành đối với từng người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tay. Kết quả biểu quyết cho thấy, 100% đại biểu có mặt đồng ý giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Đại tá Vũ Huy Khánh để ứng cử ĐBQH khóa XV.

Liên minh Hợp tác xã giới thiệu 2 người ứng cử Đại biểu QH khóa XV Ngày 5-3, tại Hà Nội, Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Liên minh HTX Việt Nam đồng chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu QH và đại biểu QH hoạt động chuyên trách khóa XV. Các đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại hội nghị Hội nghị đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ứng cử Đại biểu QH khóa XV và nhất trí với đề nghị của Đảng đoàn QH giới thiệu bà Phạm Thị Hồng Yến, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế, Liên minh HTX Việt Nam, ứng cử Đại biểu QH hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của QH khoá XV.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bo-truong-to-lam-cung-3-tuong-linh-si-quan-cong-an-duoc-gioi-thieu-un...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bo-truong-to-lam-cung-3-tuong-linh-si-quan-cong-an-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-qh-2021030519180049.htm