Bổ nhiệm lại phó trưởng phòng từng bị cách chức vì tham nhũng

Thứ Bảy, ngày 06/08/2022 18:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Một nữ phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Bạc Liêu vừa được bổ nhiệm lại ngay vị trí mà bà từng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và cách chức vì liên quan đến hành vi tham nhũng xảy ra hơn 6 năm trước.

Ngày 6-8, ông Lê Văn Năm, Phó Bí thư Huyện ủy Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cho biết tới thời điểm này, Ban Thường vụ Huyện ủy vẫn chưa có kết luận về đơn thưa đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Loan, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Phước Long.

"Sau khi nhận đơn thưa về trường hợp của bà Loan, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập tổ xác minh và đã có báo cáo kết quả. Tuy nhiên, do chưa xác minh được danh tính, địa chỉ người đứng đơn thưa nên chưa kết luận được"- ông Năm nói.

Trước đó, vào ngày 29-3, Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long thành lập tổ kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn thưa liên quan đến cán bộ, đảng viên. Cụ thể là bà Nguyễn Thị Cẩm Loan, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phước Long. Tuy nhiên, việc xác minh kéo dài gần 5 tháng vẫn chưa có kết luận khiến dư luận băn khoăn. Đáng chú ý, bà Loan lại từng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và bị cách chức Phó Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phước Long vào năm 2016 vì tham nhũng hàng trăm triệu đồng.

Phòng GD-ĐT huyện Phước Long, nơi bà Loan bị cách chức và được bổ nhiệm lại vị trí cũ

Theo hồ sơ, trong các năm 2013 và 2014, ban lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Phước Long thống nhất giao cho hiệu trưởng 3 trường: Mầm non thị trấn Phước Long, mầm non Anh Đào (xã Phước Long) và mầm non xã Phong Thạnh Tây A làm chủ đầu tư nâng cấp các điểm trường này.

Tuy nhiên, với chức vụ phó trưởng phòng, bà Loan tự ý đứng thực hiện việc mua vật tư, thuê thợ thi công mà không được sự thống nhất của chủ đầu tư. Quá trình thi công, chủ đầu tư cũng không nắm được khối lượng, giá trị bên trong của từng hạng mục công trình và không được tham gia giám sát.

Ngoài ra, công trình chưa thi công nhưng bà Loan lại chỉ đạo thanh toán tiền, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; thậm chí đơn vị không thi công công trình nhưng bà Loan vẫn chỉ đạo cho chủ đầu tư ký hợp đồng, ra hóa đơn khống để hợp thức hóa thanh toán… Tổng số tiền bà Loan chiếm đoạt là hàng trăm triệu đồng, đến nay vẫn chưa khắc phục hậu quả xong.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan lúc sắp bị cách chức

Với những sai phạm nêu trên, tháng 1-2016, Huyện ủy Phước Long đã quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với bà Loan. Cùng thời điểm này, bà Loan bị cách chức, điều chuyển về làm chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy.

Tháng 12-2017, bà Loan được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Phước Long. Tháng 10-2018, bà Loan lại được cử đi thi chuyên viên chính, trong khi theo quy định thì cán bộ phải có 3 năm liên tiếp hoàn thành tốt nhiệm vụ mới đủ điều kiện thi.

Tháng 2-2022, bà Loan được rút về làm Trưởng Phòng Phòng Giáo dục mầm non của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu. Đúng một tháng sau, bà Loan được bổ nhiệm lại chức Phó Trưởng Phòng GĐ-ĐT huyện Phước Long, ngay vị trí công tác mà bà từng bị cách chức hơn 6 năm trước.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vấn đề này, ông Lê Văn Năm không trả lời thẳng việc bổ nhiệm bà Loan vào vị trí từng bị cách chức do tham nhũng có đúng quy định hay không, mà khẳng định: "Việc bổ nhiệm lại bà Loan có làm đầy đủ các quy trình hiệp thương và thông qua cấp trên".

