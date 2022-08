Bộ Công an lại mời người tố cáo “Đội CSGT Tân Sơn Nhất vòi tiền” làm việc

Thanh tra Bộ Công an tiếp tục mời người tố cáo cán bộ đội CSGT Tân Sơn Nhất (Công an TP.HCM) vòi tiền người vi phạm lên làm việc lần thứ 3.

Ngày 12/8, trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, anh Thái Đăng Phú (ngụ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), người tố cáo cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất (CSGT công an TP.HCM) vòi tiền người vi phạm giao thông, cho biết chiều nay anh tiếp tục được mời đến làm việc với cán bộ Thanh tra của Bộ Công an.

Lần thứ 3, Thanh tra Bộ Công an mời làm việc

Trước đó, ngày 9/8/2022, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an - thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu đã ký giấy mời anh Phú đúng 14h ngày 11/8 có mặt tại địa điểm tiếp công dân của CA TP.HCM (số 110, Nguyễn Du, phường Bến Thành, Q.1) gặp tổ xác minh của Bộ Công an để làm rõ nội dung tố cáo. Đây là lần thứ 3 anh được Thanh tra Bộ Công an mời làm việc liên quan đến nội dung đã tố cáo (2 lần trước vào tháng 1/2021 và tháng 4/2021).

Phóng viên Báo Giao thông (phải) trao đổi với anh Thái Đăng Phú, người tố cáo cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất vòi tiền. Ảnh: CTV

Theo anh Phú, cũng trong ngày 9/8, anh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 09364753…, người này xưng là cán bộ thanh tra của Bộ Công an, thông báo lịch làm việc vào ngày 11/8 (số điện thoại này theo xác minh của phóng viên là của một thanh tra viên chính, Bộ Công an). Tuy nhiên, anh Phú đề nghị phải có giấy mời mới lên làm việc. Chiều 10/8, giấy mời được chuyển đến nơi ở của anh Phú tại TP. Dĩ An.

Anh Phú cho biết, do nhận thư mời quá gấp nên không sắp xếp được công việc để lên làm việc với tổ xác minh của Bộ Công an. Anh Phú có nhắn tin phản hồi lại số điện thoại trên thì nhận được tin nhắn: “Nếu hôm nay anh không đến được, tôi hẹn anh đúng 14h ngày mai (12/8) có mặt để làm việc. Yêu cầu anh chấp hành quyền, nghĩa vụ của người tố cáo được quy định tại Điều 9, Luật Tố cáo”.

Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, anh Phú cho biết quá mệt mỏi vì bị mời lên mời xuống làm việc nhiều lần nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng. “Họ mời thì gửi giấy mời cách 5-10 ngày để tôi còn sắp xếp thời gian vì tôi còn gia đình, còn công việc để kiếm sống. Còn hôm trước gửi thư mời, hôm sau phải lên làm việc, làm sao mà tôi sắp xếp thời gian kịp? Đơn tố cáo tôi đã gửi, nội dung cụ thể. Tôi cũng đã ký và chịu trách nhiệm, chứng cứ tôi cũng đã cung cấp. Không hiểu sao tôi bị mời làm việc hoài. Cho đến nay, giấy phép lái xe của tôi vẫn chưa được trả lại”, anh Phú nói.

Hơn 2 năm chưa giải quyết xong

Được biết, vụ việc anh Thái Đăng Phú tố cáo cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất vòi tiền người vi phạm giao thông diễn ra từ tháng 5/2020 và kéo dài tới nay.

Tháng 5/2020, anh Phú đã có đơn tố cáo gửi Công an TP.HCM tố cáo việc cán bộ CSGT tên Huỳnh Tấn Minh - Đội CSGT Tân Sơn Nhất đòi 6,2 triệu đồng với lỗi đi xe chưa gắn biển số.

Trước đó, ngày 12/5/2020, anh Phú đi xe máy Exciter 150 mới mua từ cửa hàng (chờ gắn biển số), lưu thông qua quận Tân Bình.

Khi đến công viên Hoàng Văn Thụ thì gặp tổ CSGT đội Tân Sơn Nhất kiểm tra giấy tờ. Anh Phú trình giấy phép lái xe và biên nhận giao xe của cửa hàng bán xe.

Cán bộ CSGT tên Minh thông báo lỗi vi phạm của Phú sẽ bị phạt 6,2 triệu đồng và yêu cầu đưa tiền sẽ trả bằng lái ngay lập tức, nhưng anh Phú không đồng ý.

Sau đó, anh Phú được đưa về trụ sở của đội CSGT Tân Sơn Nhất. Tại đây, anh Phú cho biết CSGT tên Minh đã lấy của anh 2 triệu đồng và giữ bằng lái xe, yêu cầu anh Phú về lấy tiền lên giao tiếp. Uất ức, anh Phú gửi đơn tố giác lên Công an TP.HCM.

Chiếc xe của anh Thái Đăng Phú lúc mới mua. Ảnh: CTV

Ngày 27/5/2020, Công an TP.HCM đã có Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo đối với thượng úy Huỳnh Tấn Minh (đội CSGT Tân Sơn Nhất). Công an TP.HCM giao bộ phận thanh tra xác minh, làm rõ có hay không việc thượng úy Huỳnh Tấn Minh có hành vi kiểm tra xe vi phạm đã nhận, đòi tiền hối lộ.

Trong tháng 6 và 7/2020, anh Thái Đăng Phú đã được Thanh tra CA TP.HCM mời lên làm việc nhiều lần với một số nội dung: Cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan vụ việc; ký niêm phong các đoạn ghi âm để đưa đi giám định giọng nói, thông qua dự thảo kết quả xác minh nội dung theo đơn của anh Phú…

Đến ngày 7/7/2020, Công an TP.HCM ra quyết định gia hạn giải quyết tố cáo thêm 30 ngày (kể từ ngày 8/7/2020).

Ngày 17/8/2020, Thanh tra Công an TP.HCM đã có thông báo giải quyết khiếu nại tố cáo vụ việc nói trên. Kết quả giải quyết tố cáo nêu: Chiến sĩ CSGT vi phạm quy trình công tác, Ban chỉ huy làm việc "chưa đúng quy định".

Tuy nhiên, anh Phú không đồng ý với thông báo trên và tiếp tục gửi đơn lên Thanh tra Bộ Công an và nhiều đơn vị khác để mong làm sáng tỏ sự việc.

Năm 2021, anh Thái Đăng Phú đã được Thanh tra Bộ Công an mời lên làm việc 2 lần.

Ngày 10/8/2021, Thanh tra Bộ Công an có văn bản “xử lý tiếp đơn tố cáo” gửi anh Thái Đăng Phú. Thanh tra Bộ Công an cho biết: "Đã nhận được đơn của anh (tức anh Thái Đăng Phú - PV) đề ngày 22/8/2020, nội dung: “Không đồng ý với kết quả giải quyết của Giám đốc Công an TP.HCM đối với đơn của anh tố cáo đồng chí thượng úy Huỳnh Tấn Minh có hành vi lấy 2 triệu đồng của người vi phạm và tiếp tục đòi thêm 3 triệu đồng thì mới trả giấy phép lái xe”. Sau khi xem xét thấy đơn của anh đủ điều kiện thụ lý giải quyết lại vụ việc tố cáo và thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Bộ trưởng Bộ Công an”.

Thanh tra Bộ Công an cũng cho biết do thời điểm đó là cao điểm của dịch Covid-19 nên Bộ Công an tạm dừng, chưa thụ lý giải quyết lại vụ việc tố cáo đối với đơn tố cáo tiếp của anh. Bộ Công an sẽ có quyết định thụ lý tố cáo và văn bản thông báo việc thụ lý theo quy định sau khi bỏ giãn cách xã hội do dịch Covid-19.

Trưa ngày 12/8, phóng viên Báo Giao thông đã liên hệ với thiếu tá Nguyễn Văn Cường, cán bộ phòng 3, Thanh tra Bộ Công an (người gọi điện mời anh Phú lên làm việc chiều 12/8) về việc Thanh tra Bộ đã thụ lý đơn tố cáo hay chưa, nhưng ông Cường từ chối trả lời và đề nghị phóng viên làm công văn gửi Thanh tra Bộ.

