Bộ Công an: Giảm 9.416 đơn vị công an cấp đội sau 3 lần sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Ngày 28-2, Bộ Công an tổ chức họp báo công bố Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18-2 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Nghị định sẽ có hiệu lực từ 1-3.

Giảm 7 tổng cục và tương đương, 9.416 đơn vị cấp đội

Tại buổi họp báo, Bộ Công an cho biết, từ ngày 1-3 sẽ kết thúc hoạt động công an cấp huyện. Theo đó, sẽ tổ chức, bộ máy công an địa phương tinh gọn từ 3 cấp thành 2 cấp (công an cấp tỉnh và công an cấp xã) nhằm tạo ra một bộ máy thật sự tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thống nhất chủ trương tổ chức bộ máy công an địa phương theo hướng "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở".

Bộ Công an cũng thông tin, trong lần sắp xếp, tinh gọn này tổ chức bộ máy của lực lượng công an sẽ tiếp tục giảm 1 cục trực thuộc Bộ Công an (hợp nhất Cục Công nghiệp an ninh và Viện khoa học và công nghệ), 7 phòng, 694 công an cấp huyện (tương đương cấp phòng); giảm 5.916 đội thuộc công an cấp huyện.

Trước đó, ngày 25-1, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) ban hành Kế hoạch số 282 về việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; trong đó đề ra 4 mục đích, yêu cầu và 9 nhóm nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 15-2-2025.

Lực lượng công an luôn gương mẫu đi đầu. Ảnh minh họa IT

Có thể thấy, Bộ Công an là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy; trong đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong phòng chống lãng phí, chống ô nhiễm môi trường.

Bộ Công an cũng huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của Công an nhân dân đến năm 2030. Trong đó, ưu tiên đầu tư cho các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, gồm: Lực lượng an ninh - tình báo; Kỹ thuật nghiệp vụ; An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cảnh sát cơ động và Lực lượng thông tin cơ yếu.

Theo Bộ Công an, từ năm 2018 đến tháng 2-2025, Đảng ủy CATW đã hai lần kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, với nhiều điểm thay đổi có tính lịch sử, đột phá, khắc phục cơ bản những hạn chế kéo dài nhiều năm.

Theo đó, qua hai lần kiện toàn tổ chức bộ máy, Bộ Công an đã giảm 6 tổng cục, 1 đơn vị tương đương cấp tổng cục, 55 đơn vị cấp cục, 7 trường Công an nhân dân, 20 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, gần 1.200 đơn vị cấp phòng, trên 3.500 đơn vị cấp đội.

Như vậy, sau ba lần sắp xếp, tinh gọn, lực lượng công an đã giảm 6 tổng cục, 1 đơn vị tương đương cấp tổng cục, 1 cục, 55 đơn vị cấp cục, 7 trường Công an nhân dân, 20 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, khoảng 1.200 đơn vị cấp phòng và 9.416 đơn vị cấp đội.

Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở

Bộ công an cho biết, việc bố trí Công an địa phương 2 cấp thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy của lực lượng Công an Nhân dân.

Bảo đảm thực hiện triệt để nguyên tắc kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, giảm tầng nấc trong tổ chức bộ máy, giảm trung gian trong điều hành; tăng cường được sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung của lãnh đạo Bộ Công an, Công an địa phương đối với các mặt công tác; đảm bảo kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chiến đấu.

Đồng thời, việc làm này xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ mới, từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự, từ việc chuyển đổi trạng thái làm việc, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn Công an cấp xã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, tinh gọn bộ máy Công an địa phương cũng là điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục bố trí, điều chỉnh lại lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

Tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu để hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, khẩn trương rà soát tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và có phương án đề xuất sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu công tác ngay sau khi sắp xếp, bảo đảm đồng bộ về pháp luật, không tạo khoảng trống pháp lý làm gián đoạn hoạt động bình thường của lực lượng công an cũng như cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Bên cạnh đó, Bộ Công an tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, công tác chính trị, tư tưởng; bố trí đúng người, đúng việc, thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định, bảo đảm cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác; chủ động tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý phù hợp, để tổ chức bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả ngay sau khi kiện toàn.