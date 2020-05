Bộ công an điều động, bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Đắk Lắk

Thứ Năm, ngày 21/05/2020 19:30 PM (GMT+7)

Đại tá Phạm Tiến Triệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 21-5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, chủ trì buổi lễ.

Đại tá Lê Văn Tuyến trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho Đại tá Phạm Tiến Triệu.

Tham dự buổi lễ còn có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’ Yim Kđoh, lãnh đạo Công an các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Văn Tuyến đã trao quyết định điều động Đại tá Phạm Tiến Triệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chúc mừng Đại tá Phạm Tiến Triệu, mong muốn ông tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác… hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

