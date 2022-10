Bộ Công an đề nghị Thanh Hóa cung cấp hồ sơ phục vụ điều tra các "chuyến bay giải cứu"

Theo hồ sơ, trong đại dịch COVID-19, Việt Nam có khoảng 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt Nam về nước. Đến ngày 7-10, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 22 bị can liên quan vụ "chuyến bay giải cứu". Trong đó có nhiều cán bộ, lãnh đạo thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế...