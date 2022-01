Bộ Công an đã in và trả gần 60 triệu thẻ CCCD gắn chip

Thứ Ba, ngày 18/01/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bộ Công an cho biết đã in và trả về cho công an địa gần 60 triệu thẻ CCCD gắn chip của công dân.

Ngày 18-1, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết sau gần một năm triển khai, Bộ Công an đã in và trả về cho công an địa gần 60 triệu thẻ CCCD gắn chip điện tử của công dân thu nhận trong năm 2021.

Bộ Công an cho biết đã in và trả về cho công an địa gần 60 triệu thẻ CCCD gắn chip của công dân.

C06 cũng cho hay trong quá trình cấp thẻ CCCD gắn chip từ 23-1-2021 đến 15-1-2022, trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng công an đã nghiên cứu, tìm ra phương án giải pháp để cấp CCCD cho người dân khẩn trương không kể ngày đêm tăng ca, tăng kip và thực hiện chế độ làm việc 24/7.

Từ những ngày đầu thực hiện, lượng thẻ chỉ in được vài chục nghìn mỗi ngày thì nay đã tăng lên rất nhiều, lúc cao điểm tới hơn 400.000 thẻ/ngày.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Bộ Công an vẫn quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu cấp thẻ cho toàn bộ công dân đủ điều kiện cấp. Chỉ trong thời gian ngắn từ 23-1 đến 27-10, lực lượng công an đã đạt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ cho công dân, đến nay đã cấp gần 60 triệu thẻ, đạt 100% trên hồ sơ đủ điều kiện cấp trong năm 2021.

Thời gian tới, Bộ Công an và các đơn vị địa phương sẽ tập trung xử lý các vướng mắc tồn tại của một số công dân trong quá trình thu nhận nhưng chưa được nhận thẻ CCCD với tinh thần quyết liệt, phương châm thu nhận đến đâu, sản xuất, cấp CCCD gắn chip đến đó, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.

Trong một diễn biến khác, trước việc nhiều người phản ánh tình trạng chậm trả thẻ CCCD, C06 triển khai hệ thống tổng đài CALL CENTER 1900.0368 nhằm tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến CCCD gắn chip, quản lý dân cư.

Hệ thống tổng đài có đội ngũ 20 nhân sự trực tổng đài viên và 20 nhân sự là cán bộ nghiệp vụ, hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu.

Với số lượng nhân sự và thời giam làm việc như vậy, tổng đài được kỳ vọng sẽ giải đáp nhanh nhất những phản ánh về khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình cấp CCCD gắn chip.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/bo-cong-an-da-in-va-tra-gan-60-trieu-the-cccd-gan-chip-1039677.htmlNguồn: https://plo.vn/thoi-su/bo-cong-an-da-in-va-tra-gan-60-trieu-the-cccd-gan-chip-1039677.html