TP HCM gia hạn cấp căn cước công dân đến hết năm 2021

Thứ Ba, ngày 07/12/2021 03:00 AM (GMT+7)

Công an TP HCM sẽ tạo điều kiện cho người dân, kể cả người chưa đăng ký tạm trú, làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip từ 7 giờ đến 24 giờ hằng ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật.

Chiều 6-12, tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu - Công an TP HCM, cho biết Công an TP được Bộ Công an cho phép gia hạn thời gian cấp căn cước công dân gắn chip đến hết tháng 12-2021.

Trong thời gian này, cơ quan công an sẽ tạo điều kiện cho người dân, kể cả người chưa đăng ký tạm trú, làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip từ 7 giờ đến 24 giờ hằng ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM thông tin tại buổi họp báo chiều 6-12

Theo Thượng tá Hà, công an sẽ vừa làm căn cước công dân vừa hướng dẫn người dân thủ tục đăng ký tạm trú.

"Theo Điều 24 Luật Cư trú, người vắng mặt liên tục tại nơi thường trú trên 12 tháng mà không đăng ký tạm trú chỗ khác hoặc không khai báo tạm vắng thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú. Để tránh bị xóa đăng ký thường trú, người dân vắng mặt tại nơi thường trú trên 12 tháng cần liên hệ công an phường, xã, thị trấn để thực hiện thủ tục tạm trú hoặc khai báo tạm vắng ở nơi thường trú" - Thượng tá Hà khuyến cáo.

Cũng tại buổi họp báo, ông Đào Gia Vượng, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết địa phương có 16 trạm y tế với 131 người tham gia, trong đó có 15 bác sĩ, 18 y sĩ, 51 điều dưỡng, 15 dược sĩ... Các trạm y tế này được trang bị các bình oxy và cơ số thuốc để thực hiện cấp cứu. 16 trạm y tế này có tổng cộng 400 giường nhằm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn huyện. Huyện Bình Chánh có 98 tổ chăm sóc F0 tại nhà với 466 thành viên. Do đó, thời gian qua, tình hình dịch bệnh tại huyện cơ bản được kiểm soát, số ca chuyển nặng cũng giảm. Huyện còn thành lập 1.932 tổ Covid-19 tự quản, hoạt động ngay từ đầu mùa dịch. Trên địa bàn Bình Chánh hiện có 6.700 F0 đang được cách ly, điều trị tại nhà, đa số không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Các F0 này được cấp các gói thuốc phù hợp với tình trạng sức khỏe. Sở Y tế TP HCM cũng cấp phát thêm đông dược hỗ trợ cho các F0 này. Về các biện pháp chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi tăng F0 trên đại bàn, huyện Bình Chánh đã chuẩn bị 1 khu cách ly tập trung tại xã Vĩnh Lộc B. Khu này được thiết lập ngay từ đầu mùa dịch với công suất 512 giường. Huyện cũng có thêm 3 block tại chung cư Vĩnh Lộc với 650 giường. Địa phương còn có 1 bệnh viện dã chiến hoạt động như 1 bệnh viện đa tầng với công suất 600-1.000 giường, trong đó 100 giường trang bị oxy, máy thở.

