Bộ Công an yêu cầu Bình Thuận cung cấp hồ sơ liên quan đến Công ty Công Minh

Ngày 15-5, ông Mai Văn Hiệu, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gởi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư rà soát các dự án trồng, chăm sóc cây xanh; chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh.

Địa giới hành chính thị trấn Thuận Nam, nơi có dự án của Công ty Việt Nam Xanh. Ảnh GOOGLE MAP.

Theo đó, Sở KH&ĐT nhận được công văn của UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Để có cơ sở tổng hợp, trả lời theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Sở KH&ĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư rà soát các dự án trồng, chăm sóc cây xanh; chỉnh trang đô thị trên địa bàn từ năm 2019 đến hết năm 2023 và cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu và gửi về Sở KH&ĐT trong ngày 17-5-2024 để tổng hợp, trả lời.

Trước đó, Thiếu tướng Hoàng Văn Hà, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ký công văn gởi UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Để phục vụ công tác điều tra, Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh; chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.

Các nội dung cụ thể mà Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận cung cấp gồm:

(1) Cơ sở pháp lý để UBND tỉnh cấp ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện đối với các dự án.

(2) Quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu thanh quyết toán.

(3) Toàn bộ hồ sơ về đấu thầu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh; danh sách các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh, UBND huyện liên quan đến việc thực hiện dự án (từ khi duyệt cấp ngân sách đến khi thanh quyết toán công trình).

(4) Danh sách các nhà thầu tham gia dự thầu, trúng thầu, thi công dự án; ngân sách Nhà nước cấp cho từng đơn vị chủ đầu tư thực hiện các dự án; việc sử dụng nguồn ngân sách này như thế nào, có đúng quy định của pháp luật hay không?

(5) Tài khoản thanh toán dự án của các chủ đầu tư và tài khoản nhận thanh toán tiền dự án của các nhà thầu (bao gồm các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công).

(6) Hồ sơ thực hiện dự án: Toàn bộ hồ sơ từ khi mời thầu đến khi nghiệm thu, thanh quyết toán (thống kê danh sách dự án, chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu, đơn vị thi công, đơn vị nghiệm thu đơn vị thanh quyết toán, giá trị gói thầu, giá trị đã thanh quyết toán); thống kê từng lần tạm ứng, thanh toán, đơn vị thụ hưởng, số tài khoản thụ hưởng và hồ sơ thanh tra, kiểm tra đối với các dự án (nếu có).

Công văn trả lời và tài liệu kèm theo yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận đóng dấu treo, dấu giáp lai gửi đến: Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, địa chỉ số 7 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Cây xanh Công Minh tiền thân là một cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị tại tỉnh Đồng Nai rồi chuyển về huyện Phước Long - Sông Bé (tỉnh Bình Phước hiện nay). Năm 1999, đơn vị thành lập thêm cơ sở cây xanh và sinh vật cảnh, giống cây trồng Công Minh tại Đồng Xoài – Bình Phước. Năm 2008, Công ty TNHH cây xanh Công Minh chính thức thành lập, bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thi công, chăm sóc các công trình cây xanh, cảnh quan đô thị, duy tu, nạo vét, thoát nước... Công ty này trúng thầu tại nhiều tỉnh, thành với tỷ lệ lớn là: Bình Phước, TP.HCM, Đà Nẵng, Long An, Tây Ninh , Đồng Nai, Kiên Giang,… Được biết, năm 2019, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Nam Xanh, tên giao dịch là Công ty Công Minh Cây Xanh Đắk Nông, nằm trong “hệ sinh thái” của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh trúng thầu thi công xây dựng công trình Nạo vét hệ thống suối thoát lũ trung tâm huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

