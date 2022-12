Bộ Công an bổ nhiệm 2 tân cục trưởng

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại kể từ ngày 1/12/2022.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 tân cục trưởng

Trao quyết định điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng thuộc Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh kể từ ngày 1/12/2022.

Chúc mừng các cán bộ được điều động, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang là những cán bộ được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, từng kinh qua nhiều nhiệm vụ, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đi lên từ cơ sở. Dù ở trọng trách nào, hai cán bộ cũng chứng tỏ được bản lĩnh của mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Việc điều động, bổ nhiệm đối với Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với những cống hiến của các đồng chí trong quá trình công tác.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tin tưởng, trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang cùng Đảng ủy, lãnh đạo hai đơn vị sẽ đoàn kết thống nhất để chỉ đạo, lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng và doanh trại và Cục Công nghiệp an ninh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách của người lãnh đạo chỉ huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo hai đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã tin tưởng, giao phó.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Lê Văn Long, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và doanh trại; biểu dương đối với những thành tích của Thiếu tướng Lê Văn Long trong quá trình công tác.

