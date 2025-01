Bình Dương: Xử phạt với số tiền gần 1,4 tỷ đồng từ hình ảnh người dân cung cấp

Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân cung cấp thông tin kịp thời, có giá trị, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn sẽ được Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng, biểu dương theo quy định. (Công an sẽ bảo mật danh tính của người cung cấp tin).