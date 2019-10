Bình Dương: Xem xét vụ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bỏ CLB phòng chống tội phạm

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết quyết định, quy chế hoạt động của các CLB phòng chống tội phạm là do công an tỉnh tham mưu nên công an tỉnh sẽ thông tin về sự việc

Liên quan vụ "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải tuyên bố rời CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vì cho rằng quy chế hoạt động không phù hợp, chiều 15-10, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết quyết định, quy chế hoạt động của mô hình CLB phòng chống tội phạm là do lãnh đạo tỉnh ký ban hành năm 2013 nhưng công an tỉnh là đơn vị tham mưu. Vì vậy, sẽ yêu công an tỉnh rà soát lại quy chế, đối chiếu với thực tiễn để đưa ra hướng xử lý thích hợp. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là tạo điều kiện tốt cho "hiệp sĩ" hoạt động trong mô hình CLB phòng chống tội phạm nhưng cách thức hoạt động không được lạm quyền, trái luật.

Trước đó, "hiệp sĩ" Hải cho rằng quy chế của tỉnh ban hành không phù hợp với cách thức hoạt động của anh. Anh không có thời gian để báo cáo cho ban chủ nhiệm trước khi truy đuổi đối tượng ra ngoài địa bàn phường như quy chế yêu cầu.

Một nguồn tin cho biết lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo xem xét vụ việc này và sẽ thông tin chính thức lên cổng thông tin điện tử của công an tỉnh.

Một chuyên gia pháp lý cho rằng "hiệp sĩ" là cũng công dân nên khi bắt đối tượng phạm tội quả tang hoặc đối tượng truy thì bắt ở đâu cũng được, không cần báo cáo trước mới bắt. Tuy nhiên, nếu "hiệp sĩ" tự ý truy đuổi, bắt giữ người nghi vấn thì không những trái quy chế của tỉnh Bình Dương mà còn trái luật. "Hiệp sĩ" không được tự ý đăng, phát tán hình ảnh, clip bắt bớ, tra hỏi đối tượng nghi vấn.