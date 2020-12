Bình Dương: Mâu thuẫn với vợ, người đàn ông tự đốt ô tô "cho bõ tức"

Thứ Ba, ngày 22/12/2020 12:53 PM (GMT+7)

Sau khi tự châm lửa đốt xe bán tải của mình, người đàn ông đến công an trình báo nguyên nhân là do mâu thuẫn với vợ…

Xe bán tải bị thiêu rụi trên đoạn đường vào nghĩa trang

Ngày 22/12, Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ đốt ô tô trong nghĩa trang.

Khuya 21/12, tại đường vào nghĩa trang Triều Châu (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) người dân phát hiện có một ô tô đang bốc cháy nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an khám nghiệm hiện trường

Ngay sau đó, cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã điều xe nước tới dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, ô tô bán tải đã cháy trụi chỉ còn trơ khung sắt.

Nghi vấn có dấu hiệu bất thường, công an thành phố Dĩ An đã phong toả hiện trường, phối hợp với công an tỉnh khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Chiếc xe bị cháy trơ khung

Sáng 22/12, một người đàn ông bất ngờ tới công an phường Tân Đông Hiệp trình báo và thừa nhận mình đã đốt xe.

Người đàn ông này cho biết thêm, do hai vợ chồng anh mâu thuẫn, bực tức quá, anh đã tự châm lửa đốt ô tô cho bõ tức.

