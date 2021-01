Biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện tại Hải Dương có nguy hiểm hơn trước đây?

Thứ Sáu, ngày 29/01/2021 16:20 PM (GMT+7)

Theo chuyên gia của Bộ Y tế, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan rất nhanh, trên 70%, rất khó kiểm soát. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành thì sự ý thức trong phòng dịch của người dân là vô cùng quan trọng.

Ngày 29/1, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn so với biến thể cũ, tốc độ lây lan nhanh hơn 70%.

PGS.TS Trần Đắc Phu phân tích: "Chưa có thông tin nào khẳng định biến thể mới của virus SARS-CoV-2 làm cho bệnh nặng lên, hoặc chưa làm số lượng tử vong tăng lên nhưng cũng có thông tin như Thủ tướng nước Anh tuyên bố trên các phương tiện thông tin đại chúng là số lượng ca tử vong tăng lên do biến thể mới. Vấn đề này tiếp tục nghiên cứu nhưng tôi chắc chắn một điều là với tốc độ lây lan nhanh chóng mà nếu lây lan vào bệnh viện thì số ca mắc trong bệnh viện sẽ tăng. Từ đó, số tử vong sẽ tăng vì bệnh viện là nơi có nhiều bệnh nhân nặng. Ngoài ra, khi để dịch bùng phát đến vỡ trận, không thể xử lý được như một số nước ở Châu Âu thì hết sức nguy hiểm".

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan rất nhanh, trên 70%.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu: "Thời gian ủ bệnh của biến thể mới này thì đến nay Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa có thông báo chính thức về biểu hiện cụ thể của biến thể mới. Tuy nhiên, virus là luôn luôn biến đổi, cho nên việc cần thiết trước mắt phải làm là bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế, chính quyền các cấp thì người dân phải tự biết bảo vệ mình".

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, hiện nay, khi biến thể mới lây lan ở tương đối nhiều nước, thì tại Việt Nam, biến chủng mới vừa qua ổ dịch tại Hải Dương mà chính phía Nhật Bản đã giải trình gen và phát hiện với trường hợp này.

Ngay sau khi có thông báo của phía Nhật Bản về biến chủng mới, Việt Nam đã vào cuộc rất kịp thời, nhanh chóng, phát hiện được những trường hợp liên quan và đã xét nghiệm. Sự vào cuộc bài bản này đúng với tinh thần trong Chỉ thị của Thủ tướng.

Việt Nam đã có kinh nghiệm phòng chống dịch, tuy nhiên, với sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới, chỉ trong thời gian rất ngắn đã có gần 100 ca dương tính nên chính quyền địa phương các cấp, các sở, ngành đến người dân phải hết sức cảnh giác, nâng cao tinh thần phòng, chống dịch. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 có sự đi lại, tập trung đông người của người dân.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, bản thân người dân phải làm tốt các công tác phòng bệnh như thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế, bao gồm khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế. Bởi phòng bệnh cho mình chính là phòng bệnh cho gia đình, cộng đồng.

Ngành Y tế nâng cao tinh thần dập các ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh trong 10 ngày. Khi dịch được khống chế thì sẽ hết nguồn lây ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, biến thể virus SARS-CoV-2 không chỉ có ở Hải Dương, mà các tỉnh đều có nguy cơ. Bởi biến thể này lây lan nhanh, có thể ổ dịch này dập tốt, dập được sớm nhưng nếu chúng ta không làm tốt thì dịch lại ở nước ngoài về. Hơn nữa, nếu các tỉnh không làm tốt thì ổ dịch này được dập, ổ dịch khác lại xuất hiện.

Do đó, PGS.TS Trần Đắc Phu muốn gửi đến các đơn vị liên quan và người dân một thông điệp là: "Do chủng virus biến thể phức tạp, có sức lây lan nhanh hơn nên chúng ta hãy quyết liệt hơn nữa. Việt Nam chúng ta đã kiểm soát dịch rất tốt, minh chứng là bây giờ mới có những ca cộng đồng. Tuy nhiên, ngoài việc dịch đang bùng phát tại Mỹ, Anh, Indonesia… thì ở các nước làm tốt, dịch vẫn quay trở lại như Trung Quốc, Nhật Bản. Do đó, người dân phải cảnh giác, hãy biến mình trở thành một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch và luôn phải mặc định rằng: Nếu có ca lây lan trong cộng đồng nữa thì rất khó phòng, chống, rất khó dập dịch nhanh chóng như hiện nay".

Nguồn: https://giadinh.net.vn/y-te/bien-the-moi-cua-sars-cov-2-xuat-hien-tai-hai-duong-co-nguy-hiem-hon...Nguồn: https://giadinh.net.vn/y-te/bien-the-moi-cua-sars-cov-2-xuat-hien-tai-hai-duong-co-nguy-hiem-hon-truoc-day-20210129152007813.htm