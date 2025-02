'Biển người' kéo về chợ Viềng ở Nam Định để 'mua may, bán rủi'

Ngày 4/2/2025, ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, tại xã Trung Thành và Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - nơi diễn ra chợ Viềng Xuân năm 2025 - thu hút hàng nghìn người đến "mua may, bán rủi" và cầu an.

Đến với chợ Viềng, đa số người dân và du khách mua hàng hóa được bày bán nơi đây với tinh thần “mua may, bán rủi”.

Du khách mua bán tấp nập.

Cây, giỏ, dao, kéo và hàng trăm các sản phẩm phục vụ đời sống người dân được bày bán.

Người mua đến đây không kỳ vọng trả giá thấp, còn người bán cũng chẳng đặt nặng chuyện lời lãi.

Mỗi món đồ được mua tại chợ dù chỉ là chiếc cuốc, chậu cây cảnh hay bức tượng nhỏ đều mang ý nghĩa như một món lộc đầu năm, gửi gắm hy vọng về sự may mắn, thịnh vượng.

Trong số những sản phẩm bày bán, thịt bò chợ Viềng là đặc sản không thể thiếu. Người ta tin rằng, thưởng thức thịt bò trong ngày họp chợ sẽ mang lại may mắn cho cả năm. Thịt bò ở đây không chỉ ngon mà còn là biểu tượng của sự cầu mong sức khỏe và bình an.

Chợ Viềng đã có lịch sử hàng trăm năm, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu - nét văn hóa tâm linh đặc sắc của người Việt.

Trên tay người dân ra về không có chậu cây cảnh thì cũng là túi xách, giỏ đồ.

Càng về chiều, người dân càng kéo đến chợ ngày một đông.

Hình ảnh "biển" người đến phiên chợ "mua may, bán rủi" lớn nhất năm.

Chợ Viềng (Vụ Bản) còn nổi tiếng với quần thể di tích phủ Dầy, nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh – một trong tứ bất tử của dân gian Việt Nam.

Tại phủ Chính của phủ Dầy, đông đảo người dân đến dâng lễ và cầu may trong ngày diễn ra chợ Viềng.

Bên trong phủ Tiên Hương đông kín người đến cầu may.

Chợ Viềng Xuân 2025 được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 5/2/2025 dương lịch với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính quyền địa phương. Các bãi đỗ xe được mở rộng, giao thông được phân luồng để tránh tình trạng ùn tắc. Gần 500 cán bộ công an và các lực lượng hỗ trợ sẽ túc trực để đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự an tâm cho du khách.