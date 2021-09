Bí thư TPHCM yêu cầu Cần Giờ chuẩn bị thực hiện trạng thái "bình thường mới" sau 15/9

Đến thăm Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ (huyện Cần Giờ), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu chuẩn bị phương án, kịch bản và các giải pháp thực hiện trạng thái bình thường mới sau ngày 15/9.

Sáng 12/9, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho tập thể y bác sỹ Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ.

Tham gia đoàn có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ đã có nguồn nhân lực đáng kể trong công tác điều trị bệnh COVID-19 trong thời gian qua. Ông đề nghị lãnh đạo bệnh viện tiếp tục cố gắng tăng cường nhân lực trong điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân, đồng thời bổ sung nhân lực cho hệ thống y tế tại cơ sở.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ đã cố gắng vượt qua khó khăn để tăng cường điều trị COVID-19 và đã tiếp nhận, điều trị khỏi cho hàng trăm bệnh nhân.

Ông đặc biệt trân trọng với kết quả điều trị của các y bác sỹ khi đã nỗ lực hạn chế thấp nhất số ca tử vong (tỷ lệ tử vong chỉ 0,7%).

Ông Nguyễn Văn Nên khẳng định, lãnh đạo TPHCM luôn sát cánh cùng đội ngũ các y bác sỹ và các lực lượng tuyến đầu, tập trung chỉ đạo tăng cường các lực lượng hỗ trợ công tác phòng dịch.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà cho đội ngũ y bác sỹ bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị tập thể cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện chia sẻ, cố gắng vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Theo ông, huyện Cần Giờ cần chuẩn bị phương án, kịch bản cùng các giải pháp thực hiện trạng thái bình thường mới sau ngày 15/9, trong đó, củng cố hệ thống y tế trên địa bàn.

Tối 11/9, tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM mở rộng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết huyện Cần Giờ là một trong 3 địa phương (quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ) đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Theo lãnh đạo huyện Cần Giờ, số ca mắc COVID-19 tại cộng đồng theo tuần đã giảm liên tục so với 2 tuần liền kề. Tuần có ca mắc cao nhất là 85 ca tầm soát tại cộng đồng. Tuần từ ngày 30/8 đến 4/9 đã giảm 52 ca so với tuần cao nhất, đạt tỷ lệ giảm 61,2% (đạt tiêu chí giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch).

Đến nay, huyện Cần Giờ đã cơ bản kiểm soát các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tổ nhân dân “vùng đỏ” chỉ còn 12 tổ/489 tổ nhân dân (chỉ chiếm tỷ lệ 2,4%). Số người tiêm vắc xin đạt tỷ lệ 97,8% (mũi 1) và 27,7% (mũi 2) trên số người có mặt tại địa phương...

Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ có quy mô 600 giường, tiền thân là Bệnh viện huyện Cần Giờ (nay là Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, do sáp nhập Bệnh viện và Trung tâm Y tế), chịu trách nhiệm tiếp nhận điều trị các trường hợp COVID-19 nhẹ và các trường hợp COVID-19 có bệnh thận mạn cần chạy thận nhân tạo. Bệnh viện đang điều trị cho 450 F0 và có đơn vị Hồi sức với quy mô 20 giường.

