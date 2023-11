Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk không ủy quyền cho các chức danh khác tiếp công dân

Xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức nếu chậm giải quyết phản ánh của người dân Các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân được yêu cầu mà không cử người đại diện tham gia tiếp dân, đối thoại với dân do Bí thư Tỉnh ủy chủ trì; không giải quyết, hoặc chậm giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân do Bí thư Tỉnh ủy chuyển đến mà không có văn bản báo cáo, nêu rõ lý do thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân đó sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nếu lợi dụng việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo nhiều người vi phạm pháp luật; xuyên tạc, vu khống, gây mất an ninh, trật tự, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; gây mất đoàn kết của cơ quan, đơn vị.