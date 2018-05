Bị buộc trả 10kg vàng cho dân, UBND TPHCM nói gì?

Thứ Tư, ngày 02/05/2018 16:15 PM (GMT+7)

Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TPHCM cho biết đến nay vẫn chưa nhận được bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao TPHCM (tòa án cấp cao) tuyên buộc UBND TPHCM trả lại cho đương sự 10 kg vàng đã tịch thu trước đó.

Ngày 2/5, UBND TPHCM đã tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội và thu chi ngân sách 4 tháng đầu năm.

Trả lời câu hỏi của báo chí về vụ tịch thu 10 kg vàng của ông Phạm Duy Hiếu và bị tòa án cấp cao TPHCM tuyên buộc phải trả lại, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TPHCM cho biết vụ việc đã được UBND TPHCM xử lý đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan trả lời báo chí vào trưa 2/5

Khi vụ việc được đưa ra tòa án phân xử, bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân TPHCM bác yêu cầu đòi lại vàng của ông Hiếu. Bản án phúc thẩm của tòa án cấp cao TPHCM tuyên sửa án sơ thẩm, yêu cầu UBND TPHCM thực thi trách nhiệm công vụ

Ông Hoan cho hay là một bên liên quan (bị đơn) nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhận được bản án phúc thẩm (bản chính). UBND TPHCM mới chỉ nhận được bản án photocopy của đương sự yêu cầu UBND TPHCM chấp hành thực thi công vụ.

“Tinh thần là thành phố sẽ chấp hành phán quyết của tòa án nhưng UBND TPHCM có văn bản hỏi tòa án cấp cao, cơ quan thi hành án chấp hành thực thi công vụ là như thế nào thì không được trả lời. Trong thời gian kháng cáo, UBND TPHCM cũng đã có văn bản đề nghị xử giám đốc thẩm nhưng đến nay cũng chưa được phản hồi”, ông Hoan nói.

Theo nội dung vụ án, ngày 9/5/2014, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phạm Duy Hiếu (giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Anh Phương) về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền 15 triệu đồng, đồng thời tịch thu 10kg vàng.

Quyết định này được đưa ra sau khi Công an TPHCM lập biên bản vi phạm hành chính từ việc phát hiện 10kg vàng do ông Hiếu vận chuyển với lý do số vàng trên không phải do Việt Nam sản xuất.

UBND TPHCM khẳng định sẽ chấp hành phán quyết của tòa án liên quan đến việc tịch thu 10 kg vàng

Sau đó, ông Hiếu khởi kiện ra Tòa Hành chính TAND TPHCM, yêu cầu hủy quyết định xử phạt hành chính số 2204/QĐ- XPHC ngày 9/5/2014 của UBND TPHCM.

Trong đơn khởi kiện, ông Hiếu trình bày số vàng đó không phải của công ty ông đang kinh doanh mà là tài sản riêng của gia đình (do mẹ vợ tặng làm của hồi môn khi vợ chồng ông kết hôn năm 2008). Hơn nữa, số vàng này chưa được mua bán trao đổi.

Cũng theo ông Hiếu, quyết định xử phạt của chính quyền TPHCM dựa vào báo cáo của Công an TPHCM cho rằng số vàng này là kinh doanh nhập lậu (giám định cho thấy số vàng trên không phải do Việt Nam sản xuất) là không có căn cứ.

Vì vậy, nguyên đơn yêu cầu tòa hủy quyết định nói trên, trả lại vàng. Trong phiên xử sơ thẩm ngày 26/1/2016, TAND TPHCM đã bác đơn kiện của ông Hiếu. Không chấp nhận bản án sơ thẩm.

Ông Hiếu kháng cáo. Ngày 7/11/2016, Tòa án cấp cao TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa này, đại diện UBND TPHCM cho rằng quyết định xử phạt hành chính số 2204/QĐ- XPHC ngày 9/5/2014 của UBND TPHCM là đúng quy trình, đúng thẩm quyền. Vì vậy, đề nghị HĐXX bác kháng cáo của ông Hiếu.

Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, trình bày của các bên tại phiên tòa, tòa án cấp cao tại TPHCM đã quyết định chấp nhận kháng cáo của ông Hiếu, sửa án sơ thẩm, tuyên hủy quyết định xử phạt hành chính số 2204/QĐ- XPHC ngày 9/5/2014 của UBND TPHCM.

Ngay sau đó, chính quyền TPHCM đã có đơn gửi Viện KSND tối cao, đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm ông Hiếu đề nghị TAND TPHCM buộc UBND TPHCM thi hành án thì vẫn chưa có quyết định xem xét giám đốc thẩm đối với bản án, hoặc yêu cầu hoãn thi hành bản án.

Trong khi đó, theo quy định, sau khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà UBND TPHCM không thi hành án thì ông Hiếu có quyền đề nghị tòa án ra quyết định bắt buộc thi hành án.