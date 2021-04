Vụ bảo vệ dân phố dùng gối, chỏ đánh đập 2 thiếu niên: Các nạn nhân chấn thương đầu

Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM đã thông tin về tình trạng sức khỏe của 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh tại trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10, TP.HCM).

Chiều 2/4, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh tại trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10) nhập viện trong tình trạng tỉnh, được chẩn đoán chấn thương đầu.

Nam bảo vệ dân phố đánh dã man 2 thiếu niên trong phòng giám thị của trường học

Theo đó, tối 1/4, khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhận hai bệnh nhân N.P.H.T. và N.D.T.A. (cùng 14 tuổi, cùng ngụ quận 10).

Trường hợp đầu tiên là N.P.H.T., nhập viện trong tình trạng tỉnh. Bệnh nhân than đau đầu vùng thái dương phải, không ói, không co giật, không yếu liệt, môi hồng, chi ẩm mạch rõ, tim đều, bụng mềm, cổ mềm, đồng tử 2 bên đều 3mm, phản xạ ánh sáng dương. Bác sĩ thăm khám và chẩn đoán chấn thương đầu sau bạo hành.

Tình trạng sức khỏe bệnh nhân N.D.T.A. lúc vào viện, em than chóng mặt, đau đầu, đau cổ nơi bị đánh, không ói, không co giật, sức cơ 2 bên vẫn đạt 5/5. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương đầu cổ do bị bạo hành và được xử trí giảm đau. Hiện tại, sức khỏe của 2 em ổn định, dự kiến được xuất viện.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh hai thiếu niên bị đánh trong phòng giám thị trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10). Hai thiếu niên bị một người mặc quần áo bảo vệ dân phố đánh dã man. Người này dùng cả cùi chỏ đánh vào đầu, lên gối, giơ chân đạp lên mặt và đấm 2 thiếu niên. Hai nạn nhân trong clip chỉ biết ôm mặt chịu trận, đáng nói nhiều người lớn đứng xung quanh không hề can ngăn.

Vào cuộc xác minh, công an xác định, đêm 31/3, tổ bảo vệ dân phố phường 14, quận 10 làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn. Khi đến khu vực trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10) thì nghe bảo vệ nhà trường tri hô có trộm đột nhập nên đến hỗ trợ bắt giữ, đưa 2 thiếu niên N.P.H.T và N.D.T.A vào phòng bảo vệ của trường để chờ lực lượng công an đến giải quyết. Tại đây, bảo vệ dân phố tên T.Q.H. đã có hành vi đánh đập 2 thiếu niên.

Theo lãnh đạo UBND quận 10, 2 em này là học sinh của trường khác, nhưng đã nghỉ học. Sau vụ việc trên, công an không xử lý hình sự và cho gia đình bảo lãnh các em về. Tuy nhiên, trong quá trình trích xuất camera để làm rõ vụ việc thì bảo vệ dân phố đánh các em như clip đăng tải trên mạng.

Ông Bùi Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 10 cho biết: “Bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên đã bị công an mời đến làm việc. Quan điểm của Quận ủy, UBND quận 10 là xử lý nghiêm, không bao che bất cứ người nào”, ông Hải khẳng định.

