Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nói gì về vụ bệnh nhân ngưng tim bất ngờ tỉnh lại?

Liên quan vụ việc một người đàn ông ngưng tim được gia đình chuyển về quê Quảng Nam lo hậu sự bất ngờ được cứu sống trên đường về nhà, bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM), cho biết bệnh nhân là ông N.Đ.K (47 tuổi) nhập viện lúc 22 giờ 34 phút ngày 22-10.

Ông K. được Bệnh viện huyện Bình Chánh chuyển đến cấp cứu với chẩn đoán nhồi máu cơ tim.

Đơn xin xuất viện của bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo bác sĩ Chiến, trên đường chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh nhân đã bị ngưng tim ngưng thở, ê-kíp chuyển viện đã hồi sức tim phổi ngay trên xe cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tim phổi nâng cao với nhiều lần phải sốc điện chuyển nhịp (5 lần).

Sau khoảng 1 giờ hồi sức tích cực, tim bệnh nhân đập lại, huyết áp đo được nhưng rất thấp và phải sử dụng nhiều loại thuốc hỗ trợ tim và nâng huyết áp với liều rất cao.

Chẩn đoán xác định đây là một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp mức độ nặng (Killip 4) đã có biến chứng ngưng tim ngọai viện, các bác sĩ chuẩn bị ê-kíp để sẵn sàng can thiệp động mạch vành cấp cứu.

Bác sĩ Chiến nhận định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp diễn tiến nặng, đã ngưng tim thời gian dài ngoài bệnh viện. Về mặt chuyên môn, bệnh nhân ngưng tim do nhồi máu cơ tim cấp, một khi đã hồi sức tim phổi thành công, vấn đề can thiệp tái thông động mạch vành sau đó là không quá khó khăn. Tuy nhiên, do tình trạng ngưng tim và phải hồi sức tim phổi kéo dài, bệnh có khả năng tổn thương não do thiếu máu nuôi.

Khi bác sĩ phẫu thuật giải thích cho người nhà về các lợi ích cũng như tiên lượng của bệnh nhân sau khi thực hiện can thiệp, gia đình không đồng ý ký giấy xác nhận để bác sĩ tiến hành can thiệp điều trị. Gia đình kiên quyết xin đưa bệnh nhân về.

Trước đó, ông K. bị ngưng tim, tiên lượng nặng được đưa về quê lo hậu sự. Nhưng bất ngờ trên đường về, tay chân ông vận động lại và được bệnh viện ở Quảng Nam cứu sống.

