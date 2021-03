Bé gái 2 tuổi tử vong bất thường trong ngày đầu đến lớp

Thứ Sáu, ngày 19/03/2021 10:31 AM (GMT+7)

Bước đầu, công an xác định trên cơ thể cháu bé không có tác động ngoại lực, trong dạ dày không có thức ăn.

Sáng 19/3, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một bé gái khoảng 2 tuổi tử vong sau khi đến lớp mầm non học buổi đầu tiên.

Theo vị lãnh đạo này, vào ngày 17/3, cháu bé này đến nhóm lớp mầm non tư thục Phú An ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, ở gần nhà để học. Tuy nhiên, sau đó cháu bé này có nhiều biểu hiện lạ và được cô giáo đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong. Bước đầu, công an xác định trên cơ thể cháu bé không có tác động ngoại lực, trong dạ dày không có thức ăn.

Vị này cho biết thêm, cháu bé không bị nhốt trong lớp như một số thông tin đang lan truyền.

Được biết, nhóm lớp mầm non tư thục Phú An được cấp phép hoạt động từ năm 2019.

