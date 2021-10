Bé 2 tuổi ở Bắc Giang bị bạn cùng lớp đấm, đạp bầm dập khi không có giáo viên trong lớp

Chủ Nhật, ngày 24/10/2021 16:11 PM (GMT+7)

Sự việc khiến nhiều phụ huynh xót xa khi nhìn bé mầm non 2 tuổi đầy vết bấm tím, sưng to vì bị bạn đánh, đạp trên lớp học mà không có giáo viên trông giữ. Sở GD-ĐT Bắc Giang đang yêu cầu làm rõ sự việc này để xử lý đúng quy định.

Hình ảnh từ clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy bé 2 tuổi bị bạn giẫm đạp trên lớp mà không có giáo viên trông coi

Sở GD-ĐT Bắc Giang cho biết, ngày 24-10, Sở này đã yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT huyện Việt Yên xác minh làm rõ sự việc và báo cáo với UBND huyện để xử lý triệt để vụ bé mầm non 2 tuổi bị bạn ở lớp đánh bầm dập mà cô giáo không biết.

Sự việc được phát hiện sau khi một clip được phát tán trên mạng xã hội vào tối 23-10 và được xác định xảy ra tại một cơ sở mầm non tư thục tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trong đoạn clip, hình ảnh được ghi rõ lớp học với khoảng 8 trẻ mầm non, giáo viên không có mặt, một bé trai mặc áo xanh liên tục đánh và đá một bé gái khiến bé này giãy giụa nằm ra sàn nhà khóc lóc.

Vì không có cô giáo trong lớp nên bé trai này chỉ bỏ đi một lúc rồi lại quay lại chỗ bé gái dùng chân đạp lên người và đầu, ngồi đè lên cả người bé gái.

Những vết bầm dập nghiêm trọng trên cơ thể bé 2 tuổi

Một chia sẻ trên mạng xã hội được cho là phụ huynh của bé Q viết: "Mỗi lần xem lại video là em lại khóc. Không biết lỗi do bé kia hay do cô giáo hay do em đã chọn sai trường cho con em. Gia đình không thiếu người trông Q. nhưng vẫn muốn cho con đi học để cho nó dạn người, cho đi học trường tư để con được chú ý hơn vậy mà kết quả như này đây... Tại sao lúc con em khóc cô giáo không vào luôn hay quen rồi. Nghĩ nó khóc rồi nó sẽ nín? Trên đỉnh đầu con em còn bầm dập rất nhiều. Trên cơ thể cũng vậy...”.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh học sinh khi nạn nhân còn quá bé và người gây ra sự việc lại là những đứa trẻ cùng trang lứa. Đáng trách là cô giáo đứng lớp đã không làm đúng trách nhiệm của mình khi để mặc trẻ trong lớp không có người lớn chăm sóc, theo dõi, dẫn tới sự việc đáng tiếc.

Ngoài những vết bần dập khắp người, nhiều bố mẹ cho rằng cháu bé còn có thể chịu ảnh hưởng tâm lý không nhỏ khi bị các bạn cùng lớp bắt nạt mà không được cô giáo can thiệp kịp thời.

