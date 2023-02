Bắt thêm một loạt lãnh đạo, cán bộ trung tâm đăng kiểm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Hứa Văn Toản (SN 1972; trú tại phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn tại tỉnh Tuyên Quang, về hành vi "Nhận hối lộ"

Cơ quan CSĐT thực hiện ghi lời khai Hứa Văn Toản

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hứa Văn Toản tại Tổ 14, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn và tại nơi làm việc thuộc thôn Lảm Lượng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Hiện, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giả mạo trong công tác" và "Nhận hối lộ"; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, tiến hành khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên 89-02S, có địa chỉ tại xã Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-05D, có địa chỉ tại Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và nơi ở đối với 7 bị can.

7 bị can bị tạm giam gồm: Nguyễn Thanh Sơn (SN 1982; trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), nguyên là Phó Giám đốc, Đăng kiểm viên bậc cao của Trung tâm đăng kiểm 89-02S, hiện là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 89-05D từ tháng 10-2020 đến nay; Trịnh Văn Chương (SN 1975; trú tại tỉnh Hưng Yên), là Phó Phòng phụ trách phòng kỹ thuật, Đăng kiểm viên bậc cao của Trung tâm đăng kiểm 89-02S; Đỗ Hồng Văn (SN 1972; trú tại tỉnh Hải Dương), là Đăng kiểm viên bậc cao của Trung tâm đăng kiểm 89-02S; Vũ Sỹ Kiên (SN 1988; trú tại tỉnh Hưng Yên) là Đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 89-02S.

Đỗ Thành Luân (SN 1985; trú tại tỉnh Hưng Yên) nguyên là Đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 89-02S, hiện là Đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-05D từ tháng 10-2020 đến nay; Bùi Ngọc Tân (SN 1981; trú tại tỉnh Hưng Yên), nguyên là Đăng kiểm viên bậc cao của Trung tâm đăng kiểm 89-02S, hiện là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-06D từ tháng 10-2020 đến nay; Chu Sỹ Quý (SN 1983; trú tại tỉnh Hưng Yên) nguyên là Đăng kiểm viên bậc cao của Trung tâm đăng kiểm 89-02S.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Điều tra ban đầu xác định trong quá trình tham gia dây chuyền kiểm định đối với các xe ôtô tải biển kiểm soát 89C-131.59; 89C-191.63 và 89C-162.11 tại Trung tâm đăng kiểm 89-02S, các bị can trên đã bỏ qua các lỗi vi phạm thuộc trường hợp từ chối kiểm định, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 1-11-2015 của Bộ Giao thông vận tải, gồm lắp thêm thang đi lên nóc xe, giá nóc, sau đó, lập các phiếu kiểm định với kết quả đạt và sử dụng hình ảnh đăng kiểm cũ của xe (đã đủ điều kiện) lưu trữ tại máy tính của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên để sao chép, chỉnh sửa in lên Giấy chứng nhận kiểm định mới của xe và cấp Giấy chứng nhận kiểm định trái quy định cho 3 ôtô tải nêu trên.

Ngoài ra, ngày 31-8-2021, với vai trò là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-05D, Nguyễn Thanh Sơn đã nhận số tiền 10.000.000 đồng của 1 cá nhân để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới khống và kiểm định, cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho 1 xe ô tô tải.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

