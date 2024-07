Bắt tạm giam tài xế ô tô khách tông hàng loạt xe máy khiến 2 người tử vong

Ngày 1-7, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Kim Thức (64 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện châu Thành, Long An), để điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Thức là tài xế điều khiển xe chở công nhân 63B-000.63 tông hàng loạt xe máy trên quốc lộ 1, khiến hai người tử vong.

Ô tô khách tông hàng loạt xe máy khi đang lưu thông phía trước. Ảnh: HD

Như PLO đã thông tin, trước đó khoảng 17 giờ ngày 6-6, ông Thức điều khiển ô tô khách 63B-000.63 chạy trên quốc lộ 1, hướng TP.HCM về miền Tây.

Khi đến gần ngã tư Bình Nhựt (Thạnh Đức, Bến Lức), ô tô mất kiểm soát tông hơn chục xe máy chạy cùng chiều phía trước.

Một nạn nhân nằm bất động sau vụ ô tô khách tông hàng loạt xe máy. Ảnh: HD

Hậu quả vụ tai nạn làm tám xe máy hư hỏng. Anh Nguyễn Duy Khải (21 tuổi, ngụ Tiền Giang) tử vong tại chỗ; một nạn nhân khác tử vong tại bệnh viện là Nguyễn Duy Khánh (34 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, Long An).

Ô tô khách tông hàng loạt xe máy rồi dừng lại bên phải đường. Ảnh: HD

Qua test nhanh, tài xế Trần Kim Thức âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn. Tài xế có giấy phép lái xe hạng D, giá trị đến ngày 16-6-2025, xe có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến ngày 1-7-2024.

Chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị H (trú thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang), có đăng ký kinh doanh vận tải và lắp thiết bị giám sát hành trình.

