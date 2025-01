Bắt nhóm chuyên trộm xăng dầu các xe tải trên quốc lộ 1

Ngày 17-1, Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Tri (31 tuổi), Ngô Trầm (36 tuổi), Huỳnh Tấn Hải (24 tuổi) và Hồ Nguyễn Ngọc Khoa (21 tuổi, cùng ngụ huyện Vạn Ninh) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh cũng đã khởi tố ba người khác cùng ngụ huyện Vạn Ninh để điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm trộm dầu trên quốc lộ 1 bị bắt cùng tang vật. Ảnh: XP

Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 7-2024, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua các xã Vạn Thọ, Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) liên tiếp xảy ra các vụ trộm dầu ô tô tải, container.

Cụ thể, vụ trộm dầu thứ nhất xảy ra khoảng 2 giờ ngày 24-7-2024. Lúc này, một xe container đang dừng đỗ trước quán cơm ở thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ thì một nhóm người đi tới, dùng các ống nhựa hút trộm dầu.

Vụ tiếp theo xảy ra khoảng 2 giờ ngày 22-9, xe tải đang dừng đỗ ở gần hầm Cổ Mã ở thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh cũng bị một nhóm người hút trộm dầu. Khoảng 30 phút sau đó, một ô tô tải dừng gần đó cũng bị trộm dầu với thủ đoạn tương tự.

Tương tự, các đêm 23, 24 và 25-9, cảnh sát ghi nhận có tổng cộng ba vụ trộm dầu ô tô tải, container xảy ra cung đường gần hầm đèo Cổ Mã.

Theo cảnh sát, các vụ trộm dầu đều diễn ra lúc đêm khuya, có tổ chức nên khó truy tìm manh mối và rất manh động. Như vụ tài xế phát hiện đang bị trộm dầu đã hô hoán, truy đuổi nhưng những bị kẻ trộm tấn công ngược lại đành bỏ chạy.

Nhận trình báo, qua điều tra, Công an huyện Vạn Ninh phát hiện số lượng xăng dầu rất lớn tiêu thụ trên địa bàn không có nguồn gốc lên đến hàng ngàn lít.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an lần lượt bắt giữ bốn người trong băng nhóm chuyên trộm cắp dầu các ô tô tải, container trên quốc lộ 1, gồm Nguyễn Hồng Tri, Ngô Trầm, Huỳnh Tấn Hải và Hồ Nguyễn Ngọc Khoa.

Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng với nhóm trộm xăng dầu trong đêm trên quốc lộ 1 qua huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà. Ảnh: XP

Tại cơ quan công an, những người này khai, lợi dụng các tài xế nghỉ đêm vì mệt, nhóm này sẽ dùng ống nhựa để hút trộm xăng, dầu, sau đó mang đi cất giấu, tiêu thụ.

Từ tháng 7 đến tháng 9-2024, nhóm này đã thực hiện năm vụ hút trộm tổng số hơn 1.750 lít dầu Diesel, gây tổng thiệt hại hơn 31 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an huyện Vạn Ninh, cho biết quá trình truy tìm trộm cắp này gặp nhiều khó khăn do bị hại chủ yếu là tài xế lái xe đường dài. Sau thời gian dừng nghỉ, họ tiếp tục hành trình nên đã không phát hiện mình bị mất trộm hoặc một số trường hợp, tuy có phát hiện nhưng không trình báo cơ quan công an.

Công an huyện Vạn Ninh kêu gọi tài xế nào từng bị mất trộm dầu khi qua địa bàn huyện thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh để phối hợp làm việc.