Lý do kiểm sát viên ở Đắk Nông bị Cục điều tra VKSND Tối cao bắt giam

Hủy án sơ thẩm điều tra lại Theo cáo trạng của VKS huyện Tuy Đức, ngày 7-1-2018, mẹ con ông Th đến nhà ông Sầm Văn Núm (ngụ xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) đòi nợ tiền mua phân bón, tiền bán cà phê. Tại đây, hai mẹ con ông Th gặp một người tên Long cũng đến đòi nợ ông Núm số tiền 110 triệu đồng. Qua nói chuyện, mẹ con anh Th biết ông Núm đã thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để vay tiền Long. Sau đó, Th, Long và ông Núm thỏa thuận là mẹ con anh Th sẽ cho ông Núm vay 110 triệu đồng để trả cho Long và Long giao lại GCNQSDĐ của ông Núm cho hai mẹ con ông Th giữ. Đến tháng 11-2018, do cần tiền, ông Núm bán mảnh đất nói trên cho ông Phùng Lê Hiếu (ngụ huyện Tuy Đức). Hai bên thống nhất sang nhượng nhưng chưa giao GCNQSDĐ. Tháng 5-2020, ông Hiếu yêu cầu sang tên đất thì được ông Núm kể là GCNQSDĐ đang thế chấp cho mẹ con ông Th. Ông Núm hỏi mượn tiền ông Hiếu để trả cho mẹ con anh Th, lấy GCNQSDĐ về làm thủ tục sang tên cho ông Hiếu thì được đồng ý. Ngày 18-5-2020, hai ông Núm và Hiếu đến nhà ông Th để chốt tiền nợ của ông Núm. Tại đây, bà Tuyết nói rằng tính đến hôm nay, tiền phân bón và cà phê mà ông Núm nợ hai mẹ con bà là gần 580 triệu đồng. Ngoài ra, số tiền 110 triệu đồng mà ông Núm thế chấp GCNQSDĐ để vay của mẹ con bà Tuyết trước đó, theo như tính toán của hai người này, tổng nợ cả gốc và lãi đến 18-5-2020 là 440 triệu đồng (gồm 110 triệu đồng tiền gốc, số còn lại là tiền lãi). Lúc này, không có anh Thiệt ở nhà nên bà Tuyết đã gọi điện thoại để thông báo việc ông Núm và ông Hiếu đến xin trả nợ để chuộc GCNQSDĐ trên thì Thiệt đồng ý. Ngày 20-5-2020, do không đủ tiền, ông Hiếu gọi điện thoại cho Thiệt xin đưa trước 300 triệu đồng tiền lãi, còn 140 triệu đồng khi nào có sẽ trả và lấy GCNQSDĐ. Khoảng 9 giờ cùng ngày, hai ông Hiếu và Núm mang tiền đến trả nhưng Th không có ở nhà, cha mẹ của Th nhận tiền thì bị công an bắt quả tang. Đầu tháng 6-2022, TAND huyện Tuy Đức tuyên phạt ông Th và bà Tuyết mỗi người chín tháng tù giam. Ngày 14-9-2022, TAND tỉnh Đắk Nông đã hủy án sơ thẩm. Trong thời gian đưa vụ án ra xét xử, tòa cấp phúc thẩm có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Th.