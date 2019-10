Bắt một loạt bị can trong vụ đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 14:09 PM (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa khởi tố điều tra mở rộng, bắt, khám xét nhiều bị can trong vụ đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP HCM-Trung Lương, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị liên quan.

Ngày 27-10, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP HCM-Trung Lương.

Trạm thu phí trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương. Ảnh: Minh Sơn

Ngày 24-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét 9 bị can; ra Lệnh bắt tạm giam 6 bị can, gồm: Dương Tuấn Minh, nguyên tổng giám đốc; Dương Thị Trâm Anh, nguyên phó tổng giám đốc và Nguyễn Thu Trang, nguyên phó phòng Đầu tư và Quản lý đấu thầu Tổng Công ty Cửu Long về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015. Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng và Đinh Thị Chung, nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, ra Lệnh tạm giam 3 bị can, gồm: Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc); Phạm Văn Diệt, Giám đốc điều hành, và Vũ Thị Hoan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015 (hiện 3 bị can đang bị tạm giam trong vụ án khác).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, vào hồi tháng 11-2018, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thực hiện xong các quyết định và lệnh bắt tạm giam bị can: Đại tá Trần Trọng Tuấn, Phó giám đốc Công ty Hải Thành/Quân chủng Hải quân và Vũ Thị Hoan (sinh năm 1985), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Yên Khánh, Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Khánh - Hải Thành về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngay sau khi Vũ Thị Hoan bị bắt, vào ngày 1-1-2019, Cục C03 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an ra quyết định bắt khẩn cấp và khám xét đối với Ngô Bá Thắng, Giám đốc chi nhánh Long An, vì che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Cùng bị bắt với Ngô Bá Thắng để điều tra về vụ việc trên còn có: Trần Văn Miền (Phó giám đốc chi nhánh Long An kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh); Tô Phước Hùng (Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh); Nguyễn Thị Kim Huệ (Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh); Nguyễn Văn Hiền (Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi).

Công ty Yên Khánh có tên đầy đủ là Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh, được thành lập năm 2005, có trụ sở tại 35-37 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM do Vũ Thị Hoan làm Giám đốc.

Bà Hoan có chị gái là bà Vũ Thị Hoa, người từng giữ chức thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại DIC (tính đến tháng 6-2017) và là cháu của Đinh Ngọc Hệ (tức "Út trọc")