Bất lực nhìn người dân xâm lấn công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng

Sáng 15/4, ông Trương Thế Hưng – Giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An thông tin, trong đêm 14 rạng sáng ngày 15/4, tại khu vực đầu tuyến đường Km6 + 600 nối quốc lộ 46B vào dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), người của công ty phát hiện người dân tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm khi tiến hành xây dựng, an táng tại phần mộ đã xây trái phép trên đất của dự án trước đó.

Ngay khi phát hiện ra sự việc, đại diện công ty đã thông báo cho chính quyền địa phương để tiến hành bắt quả tang, lập biên bản hiện trường và xử lý. Tuy nhiên, đến sáng ngày 15/4, khi sự việc sai phạm đã thực hiện xong, chính quyền địa phương vẫn không có mặt tại hiện trường. Đối với vị trí này, trước đó vào ngày 13/4, phát hiện người dân tự ý xây lăng mộ phạm vào mốc ranh giới phần đất đã được UBND tỉnh Nghệ An giao đất cho Công ty Phúc Lạc Viên, đơn vị cũng đã báo cáo chính quyền sở tại và Công an huyện Hưng Nguyên nhưng không được xử lý dứt điểm dẫn đến người dân tiếp tục hành vi sai phạm.

Phần đất người dân tự ý xây lăng mộ nằm ở vị trí mở rộng khúc cua giao nhau giữa quốc lộ 46C với đường dẫn vào dự án.

Liên quan đến vấn đề này, theo ông Trương Thế Hưng, trước đó, vào ngày 19/3/2023, trước tình trạng vật tư, thiết bị trong dự án bị mất cắp và người dân tự ý xây lăng mộ, công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, đề nghị địa phương chỉ đạo các cấp, ngành liên quan hỗ trợ chủ đầu tư bảo vệ tài sản trong mặt bằng dự án như tẹc dầu, cây bơm dầu, hệ thống điện chiếu sáng, máy bơm nước… và một số thiết bị khác phục vụ cho việc thi công xây dựng.

Những thiết bị này được bảo quản trong nhà ở công nhân trong khuôn viên thi công dự án, song gần đây thường xuyên bị mất cắp. Ngoài ra, công ty cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tuyên truyền và có biện pháp xử lý nghiêm người dân tái lấn chiếm xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa tự phát trong phần đất đã được quy hoạch dự án và phần diện tích đất đã được bàn giao.

Lăng mộ được xây dựng kiên cố, nằm sát quốc lộ 46C nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.

Cầu cứu nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn nên ngày 12/4, Công ty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An tiếp tục có công văn gửi UBND xã Hưng Tây và huyện Hưng Nguyên, cho biết: hiện nay, tuyến đường từ Km6 + 600 từ quốc lộ 46B vào dự án, người dân tự ý xây dựng kiên cố một số khu nghĩa trang, nghĩa địa của gia đình lấn chiếm một phần diện tích đất của chủ đầu tư đã được giao. “Công ty đề nghị UBND huyện Hưng Nguyên, UBND xã Hưng Tây có biện pháp xử lý nghiêm các hộ dân lấn chiếm xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa tự phát vi phạm mốc giới dự án, yêu cầu tháo dỡ, trả lại đúng mốc giới phần đất đã được quy hoạch xây dựng tuyến đường cho chủ đầu tư”. Đề nghị là vậy, nhưng chỉ một ngày sau khi có công văn, chủ đầu tư tiếp tục phát hiện người dân tự ý xây dựng phạm vào mốc giới của dự án.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài một số phần mộ, khu nghĩa trang gia đình tự phát xây phạm vào mốc giới tuyến đường vào dự án công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng (phần đất này đã được UBND tỉnh bàn giao cho chủ đầu tư), gần đây tại một số vị trí nằm trong phạm vi quy hoạch tỉ lệ chi tiết 1/500 của dự án (chưa được bàn giao đất), một số người dân vẫn tiếp tục tự ý xây dựng các khu lăng mộ kiên cố, một số vị trí còn mới, vật liệu xây dựng còn ngổn ngang tại hiện trường.

Nhiều khu lăng mộ, đường dẫn phạm vào mốc giới đã được cắm mốc, giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Liên hệ với ông Hoàng Văn Long – Chủ tịch UBND xã Hưng Tây, ông này cho biết, nghĩa trang nằm ở xa khu dân cư nên dân làm thời điểm nào cũng không ai biết được. Khi nghe tin báo từ phía doanh nghiệp, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận, đồng thời đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ để xác định mốc ranh giới vì địa chính xã mới về nhận việc được mấy ngày. “Chính quyền không cho phép dân làm, nhưng họ làm lúc nào thì chúng tôi không hay biết. Hiện nay công trình vi phạm xã hoàn tất nhưng cũng không xác định được ai là chủ nhân nên không thể lập biên bản vi phạm”, ông Long thông tin thêm.

Tuyến đường này đã được UBND tỉnh giao đất cho Công ty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An thực hiện dự án nhưng đã bị người dân cắm biển cấm, không cho người của công ty vào công trường.

Được biết, dự án công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 04/6/2016 và điều chỉnh quy hoạch lần thứ 4 vào ngày 08/11/2022, với tổng mức đầu tư 465,32 tỷ đồng. Vị trí xây dựng dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/1/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại khu vực đã được quy hoạch tỉ lệ 1/500 để thực hiện dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng, nhiều hộ dân cũng đã tự ý xây các khu lăng mộ kiên cố.

Ngày 07/12/2021, tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định giao đất (đợt 1) cho dự án với diện tích 287.938,7m2. Tại Thông báo kết luận số 511/TB-UBND ngày 06/9/2021, tỉnh Nghệ An giao chủ đầu tư tập trung nhân lực, gấp rút thi công để chậm nhất đến ngày 30/11/2021 hoàn thành đưa vào hoạt động trước 2/8 lò hỏa táng (để xử lý phòng, chống dịch COVID-19). Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một số công dân xóm Phúc Điền và xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây đã tập trung ngăn cản việc thi công vì lo ngại dự án sẽ ảnh hưởng về vấn đề môi trường.

Dự án buộc phải tạm dừng thi công từ đó đến nay. UBND tỉnh Nghệ An đã nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân và thành lập các tổ công tác xác minh những nội dung công dân kiến nghị, băn khoăn nhưng vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết. Cuối năm 2022, ngay khi công bố Quyết định về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lần thứ 4 của dự án, chính quyền tỉnh Nghệ An cho biết nếu sắp tới đây, người dân vẫn cố tình cản trở việc thi công thì cơ quan chức năng sẽ tổ chức bảo vệ thi công dự án. Tuy nhiên, thời gian lúc nào thi công thì địa phương này lại không công bố.

