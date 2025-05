Bắt Chủ tịch và Tổng giám đốc công ty Sona

Ngày 26-5, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại Sona (Công ty Sona), về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nghiêm Quốc Hưng (phía trên bên trái) và các bị can trong vụ án bị khởi tố trước đó. Ảnh: Bộ Công an

Cùng với tội danh nêu trên, Bộ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng Giám đốc doanh nghiệp này; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động (XKLĐ) 2, Phương Trường Long, Trưởng phòng XKLĐ 3 Công ty Sona và Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3).

Kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay xác định ngoài Công ty Hoàng Long, có các Công ty Incoop 3, Công ty Sona lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi XKLĐ. Sau đó, tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Trước đó, Bộ Công an khởi tố bị can đối với 6 người về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can gồm: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Phó Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh, vợ của Nghiêm Quốc Hưng; Đặng Thị Phương, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh; Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, qua phản ánh của báo chí, người XKLĐ, cơ quan chức năng tiếp nhận việc người XKLĐ phải nộp tiền phí dịch vụ XKLĐ vượt định mức chi phí theo quy định pháp luật, gây bức xúc trong xã hội.

Đặc biệt, những người XKLĐ phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, ở các khu vực miền núi, vùng quê nghèo. Họ phải vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí phải vay lãi nặng mới thu xếp đủ tiền phí dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, để được XKLĐ, có việc làm, tăng thu nhập.