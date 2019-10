Bão số 5 giật cấp 10 tiến nhanh về Bình Định-Ninh Thuận, nhiều tỉnh cấm biển

Thứ Ba, ngày 29/10/2019 22:13 PM (GMT+7)

Bão số 5 có xu hướng mạnh thêm khi đến gần đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận, nhiều tỉnh đã lên kế hoạch cấm biển.

Bão số 5 mạnh thêm khi tiến gần đất liền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ tối nay (29/10), tâm bão số 5 đang ở trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền các tỉnh Bình Định-Ninh Thuận khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở cách đất liền các tỉnh Bình Định-Ninh Thuận khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 19 giờ ngày 30/10, bão số 5 ở ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây. Như vậy, từ khoảng chiều đến đêm mai (30/10) bão đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11; biển động rất mạnh.

Trong 2 ngày 30-31/10, ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to (Tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 400-600mm/đợt). Từ ngày 31/10 đến 02/11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 300-500mm/đợt).

Vùng tâm bão lên kế hoạch cấm biển

Tại Bình Định: Từ chiều 29/10, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với các đơn vị có liên quan cấm biển, không cho tàu thuyền của ngư dân ra khơi; hướng dẫn tàu thuyền trên biển di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm và kiểm soát tàu thuyền neo đậu.

Lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo buộc tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Các địa phương nhanh chóng triển khai phương án PCTT&TKCN theo phương châm 4 tại chỗ.

Sở GD&ĐT giao cho hiệu trưởng các trường học quyết định cho học sinh nghỉ học khi không đảm bảo an toàn.

Tại Quảng Ngãi: Ban chỉ huy PCTT & TKCN Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương thông báo kịp thời cho chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới, chủ động phòng tránh.

Cơ quan chức năng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi trong điều kiện thời tiết nguy hiểm; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu; sẵn sàng di dời dân ở các khu vực thấp trũng có nguy cơ ngập do triều cường kết hợp với nước biển dâng do bão. Các trường học chủ động cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn.

Tỉnh Khánh Hòa: UBND tỉnh ra lệnh cấm biển, không cho tàu cá, tàu du lịch và các phương tiện đường thủy ra khơi sau 12h ngày 30/10. Đối với các ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản ở các lồng bè trên biển phải vào bờ trước 16h ngày 30/10. Trường hợp nào không chấp hành cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế, buộc vào đất liền tránh trú.

Sở Giáo dục Đào tạo, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và các cơ sở trên địa bàn cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong 2 ngày 30-31/10.

Tỉnh Ninh Thuận: Cấm biển bắt đầu từ 19 giờ tối 29/10. Thông báo, kêu gọi tất cả tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn tại các khu tránh trú bão trong tỉnh và ngoài tỉnh; tổ chức sắp xếp, neo đậu tàu thuyền hợp lý; kiên quyết không để người dân nào ở lại trên tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè nuôi trồng thủy sản, vùng nguy cơ sạt lở cao, vùng lũ quét; chỉ đạo người dân chằng, chống nhà cửa nhất là khu vực ven biển.