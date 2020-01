Bác sĩ "mừng rơn" vì 1 tuần không có ca TNGT nào do "tiên tửu"

Thứ Tư, ngày 08/01/2020 16:00 PM (GMT+7)

Từ ngày 1/1/2020, mức xử phạt hành chính cao lên tới 40 triệu đồng đối với ô tô, 7 triệu đồng với xe máy đã khiến nhiều "tiên tửu" lo sợ và thực tế ghi nhận bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn giao thông do bia rượu cũng giảm.

Bác sĩ Hùng chăm sóc bệnh nhân bị TNGT

Sáng 8/1, bác sĩ Vũ Xuân Hùng, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) chia sẻ từ ngày 1/1/2020 áp dụng Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, lượng bệnh nhân nhập viện do rượu bia đã giảm hẳn. Nếu bình thường 1 ngày cấp cứu khoảng 100-120 bệnh nhân, trong đó khoảng 30% có liên quan tai nạn giao thông thì gần đây con số chỉ còn một nửa và liên quan đến rượu bia chỉ chiếm 10%.

Điều đặc biệt, trong 1 tuần qua, viện không tiếp nhận bất kỳ bệnh nhân tai nạn giao thông nào do rượu bia gây ra. Đây là điều vô cùng đặc biệt bởi theo BS Hùng, trước đây bệnh viện thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân đa chất thương do TNGT có uống rượu bia gây ra, đặc biệt là đối tượng thanh niên, tham gia giao thông trong đêm muộn, trong dịp cận Tết nhưng “lạ” là cả tuần nay không có ca nào như thế.

Bác sĩ Hùng chia sẻ đây là tín hiệu thực sự đáng mừng. Các bác sĩ thường rất oải khi cấp cứu những ca tai nạn giao thông lại còn kèm theo uống bia rượu. Những ca này thường khó cấp cứu vì máu có nồng độ cồn cao, hơn nữa, bệnh nhân say còn kèm theo vài người say đi cùng nữa.

Bác sĩ Lê Văn Dẫn, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Thanh Nhàn cũng chia sẻ: Từ 1/1/2020, Nghị định 100 đi vào thực tế thì bác sĩ Dẫn cũng thấy rằng số bệnh nhân nhập viện giảm đáng kể.

Bác sĩ Dẫn kể trước đây, lượng bệnh nhân vào nhập viện do tai nạn liên quan tới sử dụng rượu bia là nhiều rồi các bệnh lý do rượu như ngộ độc rượu, bệnh viêm phổi do rượu, những bệnh cực kỳ nguy hiểm có thể tử vong nếu không được xử lý kịp thời cũng có dấu hiệu giảm. Tại khoa hồi sức tích cực, ghi nhận từ các tua/ca trực trong những ngày qua, lượng bệnh nhân có liên quan đến bia rượu giảm đáng kể. Đáng lưu ý, trong tuần qua, khoa không tiếp nhận trường hợp nào ngộ độc rượu.

Bác sĩ Dẫn chia sẻ bệnh nhân nhập viện vắng hơn mang ý nghĩa cho xã hội rất lớn, giảm áp lực cho bác sĩ trong các tua trực.

Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/bac-si-mung-ron-vi-1-tuan-khong-co-ca-tngt-nao-do-tien-tuu-post328...Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/bac-si-mung-ron-vi-1-tuan-khong-co-ca-tngt-nao-do-tien-tuu-post328606.info