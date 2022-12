Bắc Ninh xem xét, kỷ luật nhiều lãnh đạo sở ngành và thành phố Từ Sơn

Đối với sai phạm tại một số dự án dân cư dịch vụ (DCDV) trên địa bàn phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy: Ông Nguyễn Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT (Trưởng phòng TN&MT từ tháng 9/2009 đến tháng 4/2013; Phó Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn từ tháng 5/2013 đến tháng 7/2016; Phó Bí thư Thị ủy Từ Sơn từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2019) chịu trách nhiệm trong việc ký các văn bản giao đất, trả tiền bồi thường không đúng quy định.

Ông Thanh không kịp thời nắm bắt tình hình, không báo cáo Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra giám sát, ký các văn bản liên quan đến 79 lô đất tại dự án DCDV Đồng Sen, phường Đồng Nguyên không đúng quy định. Ông Nguyễn Xuân Thanh đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Nguyễn Văn Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh đã có vi phạm thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong việc xác định giá khởi điểm đối với 79 lô đất tại dự án DCDV Đồng Sen, phường Đồng Nguyên. Ông Hải đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh quyết định đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Xuân Thanh.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Quang Huy, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Huy bị xác định, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án DCDV trên địa bàn phường Đồng Nguyên; để xảy ra tình trạng cấp dưới vi phạm nhưng chưa có biện pháp xử lý, ngăn chặn dẫn đến nhiều tổ chức, cá nhân phải xử lý cả về Đảng, chính quyền và xử lý hình sự.

Đối với sai phạm tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Tô Thị Mai Hoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sở Y tế, CDC tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị trực thuộc vi phạm, khuyết điểm trong việc ký các quyết định phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị, vật tư, không chỉ đạo CDC tỉnh báo cáo và báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh, không lãnh đạo, kiểm tra giám sát các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân phục vụ phòng, chống dịch COVID -19.

Các vi phạm, khuyết điểm của bà Tô Thị Mai Hoa ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thống nhất kỷ luật khiển trách đối với bà Tô Thị Mai Hoa, báo cáo và xin ý kiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Khai trừ Đảng 5 cán bộ

Đối với tập thể về sai phạm tại một số dự án DCDV trên địa bàn phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy: Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2010 - 2015 thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu ban hành và chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, không chỉ đạo, đôn đốc UBND thị xã báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các dự án DCDV. Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2010 - 2015 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để UBND thị xã, UBND phường Đồng Nguyên vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản; một số cá nhân là lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhưng không ban hành quyết định kỷ luật do đã hết thời hiệu kỷ luật theo quy định.

Đối với các cá nhân, ông Nguyễn Văn Quỹ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nguyên Phó Bí thư Thị ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016 chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để xảy ra sai phạm tại 3 dự án đất DCDV phường Đồng Nguyên (thành phố Từ Sơn).

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Quỹ chịu trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức bán đấu giá 79 lô đất DCDV Đồng Sen, thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông Nguyễn Văn Quỹ đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các ông Mầu Quang Thắng, Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Từ Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong việc xác định giá khởi điểm đối với 79 lô đất tại dự án DCDV Đồng Sen, thị xã Từ Sơn.

Các ông Mầu Quang Thắng, Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Thế Tuấn đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Văn Quỹ, Mầu Quang Thắng, Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Thế Tuấn, Nguyễn Ngọc Sơn.

Nguồn: https://tienphong.vn/bac-ninh-xem-xet-ky-luat-nhieu-lanh-dao-so-nganh-va-thanh-pho-tu-son-post1497341.tpo