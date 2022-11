Bắc Kạn: Đồng loạt các sở, ban ngành vào cuộc ứng phó rét đậm, rét hại

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/11/2022, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ phổ biến từ 9 - 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; từ ngày 1 - 3/12/2022, trời rét đậm, rét hại. Đêm 29/11 đến ngày 30/11, khu vực vùng núi Đông Bắc có mưa trong khoảng 50 - 100 mm, có nơi trên 130 mm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn tại bản tin số KKLR-172/09h30/BKAN ngày 29/11/2022, từ đêm 29/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực trên địa bàn tỉnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3. Từ ngày 30/11, trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 - 11 độ, vùng núi cao có nơi từ 6 - 8 độ. Từ chiều tối và đêm 29 đến 30/11/2022, ở tỉnh Bắc Kạn có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại rét đậm, rét hại, mưa lớn, lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngày 29/11, Văn phòng Thường trực của Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai tỉnh ban hành văn bản số 59/VPPCTT về việc đề nghị các đơn vị, Ban Chỉ huy các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn triển khai ứng phó giảm thiểu thiệt hại.

Cụ thể, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai đề nghị: Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các tổ chức, Nhân dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho Nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai Bắc Kạn vừa có văn bản chủ động ứng phó rét đệm, rét hại để giảm thiểu thiệt hại - (ảnh ST).

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức kiểm tra và có phương án đảm bảo an toàn người, tài sản của Nhân dân. Đặc biệt, đối với các hộ dân xây dựng nhà ở, cửa hàng, quán tạp hóa,... sát với khu vực ngầm tràn, sông suối, khu vực dễ bị ngập úng, sạt lở đất. Cắm biển cảnh báo, canh gác, phân luồng tại các vị trí ngầm tràn, sạt lở đất,... khi có mưa lũ để đảm bảo an toàn giao thông.

Triển khai các biện pháp phòng tránh rét đậm, rét hại, đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh. Tuyệt đối không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín. Chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Nhân dân cách nhận biết, kỹ năng phòng chống mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; công tác đảm bảo an toàn chống rét cho đàn gia súc. Vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét. Hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản

Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, trên sông. Các chủ doanh nghiệp khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Đồng thời Ban đề nghị, Sở Giao thông Vận tải tỉnh chỉ đạo việc kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi có mưa lũ lớn. Chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với Sở Công thương, chỉ đạo, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện. Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại về người.

Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi, nhất là các hồ đập xung yếu. Phối hợp với chính quyền địa phương chủ động phương án bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời khi có tình huống, các sự cố để đảm bảo an toàn.

