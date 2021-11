Ba người thương vong vì tài xế xe tải ngủ gục

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 17:11 PM (GMT+7)

Vụ tai nạn khiến một nạn nhân thiệt mạng tại chỗ, hai người khác bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Khoảng 5h ngày 26/11, Nguyễn Văn Bền (SN 1970, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) điều khiển xe tải BKS: 70C – 143.57 chở hàng lưu thông hướng từ xã Phước Đông về xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đến đoạn đường thuộc ấp Phước Đức B, xã Phước Đông (huyện Gò Dầu), thì Bền mất lái đụng vào gian hàng bán nước và đồ ăn sáng do chị Đ.T.X. (SN 1984, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu). Lúc này, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiền và chị Trương Thị Tiến cũng đang đứng bán gần đó. Cú va chạm mạnh khiến chị X. bị thương nặng tử vong ngay sau đó, còn vợ chồng anh Hiền bị thương, được đưa đến Bệnh viện Xuyên Á huyện Gò Dầu cấp cứu.

Tại Công an huyện Gò Dầu, Bền bước đầu khai nhận: Do phải chạy xe giao hàng liên tục từ Tây Ninh đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Do vậy, Bền có dấu hiệu bị ngủ gục khiến mất lái dẫn đến vụ TNGT nghiêm trọng.

Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/ba-nguoi-thuong-vong-vi-tai-xe-xe-tai-ngu-guc-i636093/Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/ba-nguoi-thuong-vong-vi-tai-xe-xe-tai-ngu-guc-i636093/