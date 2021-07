Áp thấp nhiệt đới đổ bộ Hải Phòng-Ninh Bình, mưa to, gió giật nhiều nơi

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 21:26 PM (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển Hải Phòng-Ninh Bình, nhiều nơi trên đất liền đã có mưa to, gió giật cấp 6-7.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ tối nay (23/7), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 đang ở trên vùng biển từ Hải Phòng đến Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Đến 19 giờ ngày 24/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Ninh Bình khoảng 150km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên biển ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Trên đất liền, vùng ven biển của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió giật cấp 6-7.

Đêm nay và ngày mai (24/7), ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm; riêng khu vực Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên có mưa to đến rất to từ 80-120mm.

Từ nay đến ngày 25/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to từ 150-300mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to từ 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Để ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy. Chú ý đối với những khu vực tổ chức sơ tán dân phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương.

Rà soát, sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt; lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Rà soát, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước khu vực trũng thấp.

