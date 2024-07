Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Hôm nay và ngày mai (17-18/7), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở khu vực Tây Nguyên. Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa to trong sáng nay, từ chiều mưa giảm. Miền Bắc mưa rải rác trong ngày, cục bộ có mưa to.