Anh ve chai tranh chấp tờ độc đắc với chị công nhân

Thứ Tư, ngày 09/01/2019 08:40 AM (GMT+7)

Tờ vé số trúng giải độc đắc được mua trong lúc nhậu và cũng được dò trong lúc nhậu nên mới xảy ra tranh chấp kéo dài.

Theo thông báo từ TAND tỉnh Cà Mau, ngày 23-1 tới đây sẽ xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp tờ vé số độc đắc giá trị 2 tỉ đồng giữa ông Lê Văn Dữ và vợ chồng ông Ngô Văn Hậu, bà Hứa Thị Phỉ. Ông Dữ là người sống bằng nghề mua ve chai, quen biết với ông Hậu (thợ sửa chìa khóa) và bà Phỉ (công nhân của một nhà máy chế biến thủy sản).

Nghe trúng độc đắc nhưng vẫn… lăn ra ngủ

Vụ tranh chấp tờ vé số xảy ra tại tiệc nhậu ở nhà vợ chồng ông Hậu thuộc xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau. Trước đó, ngày 1-8-2018, TAND TP Cà Mau đã xử sơ thẩm, tuyên tờ vé số độc đắc này thuộc về ông Dữ nên bà Phỉ kháng cáo.

Nguyên đơn là ông Dữ (SN 1968, ngụ phường 8, TP Cà Mau) trình bày: Ngày 12-8-2017, trong lúc đang nhậu tại nhà ông Hậu, bà Phỉ thì ông bán vé số tên Phan Văn Tến ghé mời mua vé số.

Vì là chỗ quen biết nên ông Tến đã bán chịu cho ông một tờ vé số của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang. Ngày hôm sau, khi ông Dữ cũng đang nhậu tại nhà ông Hậu thì ông Tến lại đến. Tại đây, ông Dữ trả nợ cho ông Tến 10.000 đồng là tiền mua vé số ngày hôm trước. Do quá say rượu nên ông Dữ có nhờ ông Tến dò giúp tờ vé số này. Ông Tến dò thấy trúng đặc biệt, hô lên thì ông Dữ bảo “vậy được rồi” rồi lăn ra ngủ tiếp.

Sau khi ông Dữ tỉnh dậy thì thấy chủ nhà là bà Phỉ đi lãnh tiền vé số trúng về, nói với ông là trúng giải an ủi và đưa cho ông 8 triệu đồng. Ông Dữ nhận số tiền này và đi về nhà mình.

Sáng hôm sau (14-8-2017), ông Dữ đi tìm gặp thì ông Tến nói với ông là vé số đó trúng giải đặc biệt chứ không phải giải an ủi. Từ đó xảy ra tranh chấp, ông Dữ đã có đơn tố cáo vợ chồng bà Phỉ đòi trả giá trị của tờ vé số là 2 tỉ đồng.

Phía bị đơn là vợ chồng bà Phỉ thì cho rằng tờ vé số này là ông Dữ mua của ông Tến nhưng đã cho ông Hậu. Cụ thể là trong lúc đang nhậu, ông Tến vào mời vé số thì ông Hậu định mua. Thấy vậy, ông Dữ bảo ông Hậu “lấy tiền đó đi mua rượu đi, tao còn 10 ngàn, để tao trả tiền vé số cho”. Khi ông Hậu đi mua rượu về thì ông Dữ đưa tờ vé số cho ông Hậu và nói “tao cho mầy nè”.

Ông Dữ (trái) và ông Tến - người bán vé số. Ảnh: TRẦN VŨ

Công an chuyển hồ sơ cho tòa

Trước khi tòa dân sự giải quyết thì ông Dữ có đơn tố cáo vợ chồng ông Hậu đến công an. Sau khi xác minh, ngày 29-9-2017, Công an TP Cà Mau đã có báo báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau. Theo đó, qua xác minh ban đầu cho thấy tờ vé số thuộc sở hữu của ông Dữ và vụ việc có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do số tiền là 2 tỉ đồng nên hồ sơ được Công an TP Cà Mau chuyển lên cho công an tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kết luận đây là vụ việc dân sự và sau đó hồ sơ được chuyển sang TAND TP Cà Mau giải quyết.

HĐXX tòa sơ thẩm nhận định: Theo lời khai tại Công an TP và Công an tỉnh thì ông Dữ, ông Tến và ông Hậu khai thống nhất về nguồn gốc tờ vé số là do ông Dữ mua từ ông Tến. Ông Dữ mua ngày 12-8-2017, hôm sau ông Dữ đưa tờ vé số cho ông Tến dò thay thì phát hiện trúng độc đắc. Nhưng bà Phỉ cầm lấy tờ vé số này và nói chỉ trúng an ủi, rồi đi vào nhà sau.

Tuy nhiên, bà Phỉ không thừa nhận lời khai của chồng bà là ông Hậu ở CQĐT và cho rằng ông Hậu có bệnh lý về tâm thần. Nhưng khi tòa yêu cầu bà xác định làm thủ tục để tòa tuyên bố ông Hậu hạn chế năng lực hành vi dân sự thì bà Phỉ không làm.

Đối chiếu toàn bộ hồ sơ và lời khai tất cả đương sự, nhân chứng liên quan, tòa sơ thẩm tuyên vé số độc đắc thuộc sở hữu của ông Dữ. Đồng thời, tòa cũng tuyên tiếp tục phong tỏa tài khoản 1,5 tỉ đồng của vợ chồng ông Hậu, bà Phỉ đang gửi ở ngân hàng. Sau khi tuyên án, phía bị đơn là bà Phỉ kháng cáo toàn bộ bản án.

Tòa án tỉnh đã ba lần đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm nhưng đều phải hoãn do nguyên nhân từ phía bị đơn. Theo lịch xét xử mới, ngày 23-1 tới, tòa sẽ mở phiên xử phúc thẩm vụ án hy hữu này.

Lời kể của ông bán vé số Ông Tến, người bán vé số, kể: “Chiều 13-8-2017, tôi đi bán số, ghé vào nhà anh Hậu gặp mọi người đang nhậu nên ngồi nhậu luôn. Lúc này anh Dữ say, nằm lăn ra ngủ. Tôi lắc lư anh thì anh nhìn tôi và móc túi trả nợ 10 ngàn đồng tiền vé số mua hôm trước. Xong anh cũng móc túi đưa tôi tờ vé số để dò giùm anh. Tôi vừa nhậu vừa dò và thấy trúng độc đắc. Tôi lấy bỏ vào túi, định ém tờ vé số đi nhưng sau đó nhớ lại hồi xưa mình làm ngư phủ được cứu nạn, không chết trong cơn bão số 5 năm 1997 nên thôi, tôi không dám tham. Lúc đó tôi mới hô lên: “Anh Dữ, anh trúng độc đắc rồi!”. Lúc đó anh Dữ mở mắt nhìn rồi bảo “vậy được rồi”, xong lại ngủ tiếp. Buồn nên nhậu miết! Theo ông Dữ, trước khi xảy ra vụ mua và trúng tờ vé số độc đắc vài ngày, ông bị trộm mất chiếc xe ba gác nên không còn đi mua ve chai được. Ông buồn và gặp lúc ông Hậu đang thất nghiệp nên hai người đã rủ nhau nhậu miết. Ông Tến bán vé số cũng là chỗ quen biết và thường ghé nhậu cùng nên mới xảy ra vụ mua và trúng vé số trong lúc nhậu. Tờ số trúng độc đắc của đài Hậu Giang, sổ ngày 12-8-2017, với dãy số trúng là 739607.