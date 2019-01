Đâm chết người xong, thiếu niên lên mạng... khoe!

Thứ Ba, ngày 08/01/2019 16:06 PM (GMT+7)

Khi đâm chết thanh niên tại khu dân cư, N.T.P (SN 2003) về nhà tắm rửa rồi lên mạng khoe chiến tích sau đó mới đi đầu thú.

Sau khi đâm chết anh Trần Văn Tiến (SN 2000; ngụ thị xã Kiến Tường) tại khu dân cư phường 6, TP Tân An (Long An), nghi phạm N.T.P (SN 2003; ngụ phường 2, TP Tân An) chạy xe về nhà tắm rửa rồi sau đó liên tục lên Facebook để khoe chiến tích với bạn bè, thậm chí gắn thẻ chính nạn nhân trong bài viết của mình.

N.T.P, thiếu niên đâm chết bạn rồi lên khoe trên mạng xã hội

Thiếu niên này đăng 8 bài viết trên trang Facebook cá nhân để nói về vụ án. Nội dung đầy tính ngạo mạn và nhắn những người bạn cập nhật thông tin về vụ án. Không chỉ vậy, P. còn đầy ý thách thức và biết rõ mức án phải trả về hành động của mình "10 năm cũng không lâu chủ yếu anh em đợi được không" Facebook của P. nói.

Chia sẻ trên mạng xã hội xong, P. nói cho gia đình biết rồi cùng đến Công an phường 6, TP Tân An đầu thú.

Những dòng trạng thái trên mạng xã hội Facebook của N.T.P sau khi gây án

Như Người Lao Động Online đưa tin, sáng 8-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An cho biết đang làm thủ tục bàn giao hồ sơ cùng đối tượng N.T.P (SN 2003) về Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Trần Văn Tiến (SN 2000, ngụ thị xã Kiến Tường) đang tạm trú tại TP. Tân An

Theo hồ sơ ban đầu, do có mâu thuẫn trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 7-1, P. điện thoại hẹn anh Tiến ra nói chuyện. Sau khi gặp, P. bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát làm nạn nhân chết tại chỗ.