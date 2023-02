Ảnh: Chen nhau gieo quẻ trước giờ khai ấn đền Trần

Chiều 4/2 (tức 14 tháng Giêng), theo ghi nhận của PV, hàng nghìn du khách thập phương đổ về đền Trần, phường Lộc Vượng (TP. Nam Định) làm lễ, dâng hương trước giờ khai ấn.

Lượng người đổ về đền Trần mỗi lúc một đông, thời tiết rất thuận lợi cho người dân tham quan tại đền Trần.

Nhiều lễ vật được người dân lần lượt mang vào dâng lên các vua.

Lễ hội khai ấn đền Trần năm 2023 diễn ra từ ngày 1 đến 6/2 (từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng năm Quý Mão) với nhiều hoạt động. Trong đó, nghi thức khai ấn sẽ diễn ra trong đêm 14, lễ phát ấn lúc 5 giờ ngày 15 tháng Giêng.

Theo BTC, do 3 năm trước không tổ chức vì dịch COVID-19, đồng thời lễ khai ấn năm nay lại rơi vào 2 ngày nghỉ cuối tuần nên du khách đổ về đền Trần dự báo sẽ đông hơn mọi năm rất nhiều.

Du khách thành tâm dâng hương, cầu bình an, tài lộc…

Công tác an ninh bảo đảm an toàn cho du khách được tăng cường. Theo đó, Ban tổ chức tiến hành 5 vòng an ninh với các phương án bảo đảm về an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ; dựng sẵn các ki-ốt phục vụ bán hàng, bảo đảm ngăn nắp..

Do lượng người đổ về quá đông khiến bên trong đền chật ních người.

Người dân chen nhau mua quẻ lấy số thứ tự tại quầy của Ban tổ chức bên trong đền.

Theo đó, sau khi dâng lễ, du khách chọn lấy 1 quẻ xăm có ghi số. Sau khi bốc quẻ trong đền, chủ nhân của quẻ đó sẽ ra phía ngoài đền để được các thầy giải đáp ý nghĩa của quẻ xăm.

Chen nhau gieo quẻ đầu năm mới, ai cũng mong muốn bắt được quẻ xăm tốt lành để cả năm mới gặp nhiều may mắn.

Theo Ban tổ chức, đền Trần sẽ ken kín người vào tối 4/2 nên nhiều hàng rào an ninh đã được thiết lập.

4 điểm phát ấn được tổ chức khoa học, bảo đảm an toàn cho nhân dân vào, ra nhận ấn.

