Ảnh: Cầu Long Biên “thay áo mới”

Thứ Bảy, ngày 02/10/2021 09:00 AM (GMT+7)

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng nối 2 quận Hoàn Kiếm và Long Biên (Hà Nội) được xây dựng năm 1898. Với người dân Hà Nội, cây cầu không chỉ là con đường giao thông quan trọng mà còn là một trong những di tích lịch sử mang tính biểu tượng của Thủ đô

Cây cầu được xây dựng và đưa vào khai thác đã hơn 110 năm. Trải qua thời gian và hai cuộc chiến tranh phá hoại, nhiều nhịp được thay bằng dầm tạm, các trụ đã han gỉ và xô lệch, đường bộ hành nhiều nhịp võng.

Sau đợt đại tu năm 2015, mới đây TP Hà Nội quyết định sơn lại toàn bộ cầu Long Biên, thay một lớp áo mới cho cây cầu 123 năm tuổi

Toàn bộ hệ thống thành cầu sắt đã hoen gỉ. Để bảo vệ cầu Long Biên, từ ngày 18/9, Công ty CP Đường sắt Hà Hải (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - VNR) đã huy động các công nhân tiến hành duy tu, bảo trì cây cầu. Trong đó tập trung 2 hạng mục là sơn toàn bộ phần lan can thượng lưu và hạ lưu; thay các tà vẹt đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn

Theo ông Tô Đình Lãng, Phó phòng kỹ thuật an toàn Công ty CP Đường sắt Hà Hải (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam – VNR), cho biết, do cầu xuống cấp nghiêm trọng nên Công ty Đường sắt Hà Hải sẽ sửa chữa sơn lại 2.000 mét vuông lan can cầu. Kinh phí sửa chữa, duy tu lại cầu Long Biên lần này được trích từ gói duy tu hàng năm

Việc duy tu, bảo trì vẫn được thực hiện theo đúng với kế hoạch 1 lần mỗi năm. Tuy nhiên, lần gần nhất sơn lại toàn bộ cây cầu đã cách đây 14 năm

Cầu sẽ được duy tu, bảo dưỡng từng đoạn một. "Cụ thể ở lần này, chúng tôi bố trí sơn hai bên lan can cửa thượng lưu, hạ lưu và gia công lan can, thay những chỗ đã bị mục để đảm bảo an toàn", ông Lãng cho biết thêm.

Theo đó, quy trình sơn, đầu tiên phải đánh gỉ sạch

Sau đó sơn lớp một chống gỉ toàn bộ hai bên thành cầu Long Biên, cuối cùng sơn 2 lớp phủ

Hai bên thành cầu có tổng chiều dài gần 4.600 m, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11/2021 sau khoảng 2 tháng thi công.

Ngoài sơn lại toàn bộ thành cầu, những thanh tà vẹt cũng được kiểm tra kỹ, nếu không đảm bảo sẽ được thay thế theo đúng tiêu chuẩn, quy định

Mục đích sơn sửa lần này là bảo vệ gia cố những vị trí mất an toàn, và đảm bảo kết cấu cầu có tuổi thọ cao hơn. Việc sửa chữa không làm ảnh hưởng nhiều đến các phương tiện lưu thông trên cầu

Nguồn: http://danviet.vn/anh-cau-long-bien-thay-ao-moi-5020212108584400.htm